Происшествия

39 минут назад

70-летний липчанин перевёл «специалистам банка» два миллиона рублей

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#мошенничество
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70-летний липчанин перевёл «специалистам банка» два миллиона рублей

А 83-летняя жительница Липецкого района поверила легенде про ДТП с участием дочери.

70-летнему липчанину 17 января на мобильный телефон позвонил «специалист банка» и убедил позаботиться о безопасности счета. Как сообщает пресс-служба полиции, в результате мужчина через приложение перевёл на указанный мошенником счёт 2 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

А 83-летняя жительница Липецкого района поверила «следователю», который придумал легенду про ДТП с участием дочери пенсионерки. Чтобы освободить дочь, женщина у себя дома отдала мошеннику 60 000 рублей.


377
#мошенничество
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