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Газовщики НЛМК первыми в России сдали отраслевой экзамен
На Новолипецком металлургическом комбинате провели первый в России отраслевой профессиональный экзамен по квалификации «Газовщик доменной печи». Его организовал Центр оценки квалификаций НЛМК.
- Мы видим, что формат живого диалога, в котором проходит экзамен, позволяет оценить глубину знаний и понимания работником технологического процесса. Это невозможно сделать с помощью компьютерного тестирования, что и делает такие экзамены особенно ценными, – отметил технический эксперт Александр Полтавец.
Экспертная комиссия высоко оценила уровень профессиональных компетенций Сергея Александрова и Константина Леликова. Им вручили свидетельства, которые включены в общероссийский реестр сведений о квалификации и действительны на территории всей страны. Сотрудники НЛМК стали первым в стране газовщиками доменной печи, подтвердившими свою квалификацию на отраслевом уровне.