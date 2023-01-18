Газовщики НЛМК первыми в России сдали отраслевой экзамен

На Новолипецком металлургическом комбинате провели первый в России отраслевой профессиональный экзамен по квалификации «Газовщик доменной печи». Его организовал Центр оценки квалификаций НЛМК.

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Свой профессионализм подтверждали газовщики Константин Леликов и Сергей Александров. На экзамене они выполняли практические задания за пультами управления доменной печи и на рабочей площадке воздухонагревателей. В числе заданий были отбор проб доменного газа и проведение технологического процесса плавки. Параллельно, эксперты, аттестованные в горно-металлургическом комплексе, задавали экзаменуемым вопросы.- Мы видим, что формат живого диалога, в котором проходит экзамен, позволяет оценить глубину знаний и понимания работником технологического процесса. Это невозможно сделать с помощью компьютерного тестирования, что и делает такие экзамены особенно ценными, – отметил технический эксперт Александр Полтавец.Экспертная комиссия высоко оценила уровень профессиональных компетенций Сергея Александрова и Константина Леликова. Им вручили свидетельства, которые включены в общероссийский реестр сведений о квалификации и действительны на территории всей страны. Сотрудники НЛМК стали первым в стране газовщиками доменной печи, подтвердившими свою квалификацию на отраслевом уровне.