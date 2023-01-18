44-летняя женщина заявила в полицию о двойном изнасиловании

Теперь её саму будут судить за ложный донос.

Прокурор Задонского района направил в суд уголовное дело в отношении 44-летней жительницы деревни Старая Воскресеновка по факту заведомо ложного доноса, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.



По версии следствия, незамужняя бездетная женщина из ревности оговорила мужчину и выдумала двойное изнасилование.



Следствие полагает, что 2 октября 2022 года в 9:20 утра пьяная женщина позвонила на единый номер вызова экстренных служб «112» и сообщила оператору заведомо ложные сведения о изнасиловании.



Причём, со слов звонившей, в доме в деревне Старая Воскресеновка житель села Даньшино во время распития спиртного якобы изнасиловал сразу двух женщин: её саму и её ссоседку.



По её сообщению на «место преступления» в дом женщины приехала полиция, и прибывшим по вызову полицейским она снова подтвердила свои слова, хотя была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.



Но в ходе проверки слова женщины не подтвердились — она оговорила мужчину.



Как позже рассказала сама женщина, мужчина приехал к неё домой 2 октября в 8 утра, чтобы выпить. С собой он привёз самогон, сколько точно — женщина не вспомнила. Хозяйка дома сходила за соседкой и позвала её в гости на застолье. Но во время распития спиртного мужчина к ним даже не приставал.



Примерно в 8:40 соседка засобиралась домой, и мужчина предложил её проводить. При этом соседка была сильно пьяна, ей было трудно идти. И, как показалось хозяйке дома, провожая соседку, мужчина слишком долго не возвращался.



Вернувшись, он продолжил выпивать вместе с хозяйкой дома. Но ту разозлило, что ранее мужчина оказывал знаки внимания соседке, а потом ещё и пошёл её провожать.



Женщина накричала на гостя и выгнала его из дома, а потом решила сходить к соседке, чтобы узнать, не было между ней и мужчиной интима. Но соседка ответила, что уже и не помнит, было или не было.



Женщина стали обсуждать мужчину, а потом одна из них решила позвонить в полицию и заявить об изнасиловании.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, теперь женщину ждёт суд по части 2 статьи 306 УК РФ за ложный донос. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.