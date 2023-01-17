Происшествия
сегодня, 11:57
Стрелок из села Подгорное получил два года условно
Мужчина с ружьём в руках защищал детскую площадку от демонтажа.
Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 64-летнему жителю села Подгорное, который вступил в к онфликт с демонтировавшими детскую площадку рабочими.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчину осудили по двум статьям уголовного кодекса: части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством и части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство с применением оружия.
Напомним, 25 мая прошлого года потерпевший вместе с тремя рабочими по договору с «Управлением капитального ремонта» города Липецка приехал на улице Крайняя села Подгорное, чтобы демонтировать детскую площадку. У бригады были все необходимые документы на проведение работ по благоустройству. Но во дворе строителей встретили в штыки: на улицу сначала вышли две пожилые женщины, которые стали требовать прекратить демонтаж детской площадки. А через некоторое время на сторону пенсионерок встал и ещё один жилец дома — мужчина сначала кричал с балкона, а потом вышел на улицу, предположительно, с охотничьем ружьём.
Агрессивный и пьяный жилец дома направил обрез в сторону директора строительной организации пригрозил, что убьёт. А спустя некоторое время конфликт зашёл ещё дальше, и мужчина один раз выстрелил патроном с дробью, попав в боковой борт автомобиля «Газель». После этого дебошир ушёл. Всё происходящее одна из живущих в доме женщин сняла на видео.
Суд приговорил стрелка к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчину осудили по двум статьям уголовного кодекса: части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством и части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство с применением оружия.
Напомним, 25 мая прошлого года потерпевший вместе с тремя рабочими по договору с «Управлением капитального ремонта» города Липецка приехал на улице Крайняя села Подгорное, чтобы демонтировать детскую площадку. У бригады были все необходимые документы на проведение работ по благоустройству. Но во дворе строителей встретили в штыки: на улицу сначала вышли две пожилые женщины, которые стали требовать прекратить демонтаж детской площадки. А через некоторое время на сторону пенсионерок встал и ещё один жилец дома — мужчина сначала кричал с балкона, а потом вышел на улицу, предположительно, с охотничьем ружьём.
Агрессивный и пьяный жилец дома направил обрез в сторону директора строительной организации пригрозил, что убьёт. А спустя некоторое время конфликт зашёл ещё дальше, и мужчина один раз выстрелил патроном с дробью, попав в боковой борт автомобиля «Газель». После этого дебошир ушёл. Всё происходящее одна из живущих в доме женщин сняла на видео.
Суд приговорил стрелка к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
Фото пресс-службы прокуратуры Липецкой области
Знаю точно.
александр
Липчанин