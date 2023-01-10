Происшествия

29 минут назад

Липчанин с ружьём отстаивал детскую площадку

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#стрельба #конфликт #благоустройство
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Липчанин с ружьём отстаивал детскую площадку

Теперь его будут судить по двум уголовным статьям.

Прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 64-летнего жителя села Подгорное, который вступил в конфликт с демонтировавшими детскую площадку рабочими. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчине предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса: части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством и части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство с применением оружия.

По версии следствия, 25 мая прошлого года потерпевший вместе с тремя рабочими по договору с «Управлением капитального ремонта» города Липецка приехал на улице Крайняя села Подгорное, чтобы демонтировать детскую площадку. У бригады были все необходимые документы на проведение работ по благоустройству. Но во дворе строителей встретили в штыки: на улицу сначала вышли две пожилые женщины, которые стали требовать прекратить демонтаж детской площадки. А через некоторое время на сторону пенсионерок встал и ещё один жилец дома — мужчина сначала кричал с балкона, а потом вышел на улицу, предположительно, с охотничьем ружьём. Агрессивный и пьяный жилец дома направил обрез в сторону директора строительной организации пригрозил, что убьёт. А спустя некоторое время конфликт зашёл ещё дальше, и мужчина один раз выстрелил патроном с дробью, попав в боковой борт автомобиля «Газель». После этого дебошир ушёл.

Интересно, что всё происходящее одна из живущих в доме женщин сняла на видео. Она же позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Стрелка теперь ждёт суд. 
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#стрельба #конфликт #благоустройство
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Комментарии (2)

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Внушаемый

18 минут назад
А обязательно сносить было ! Больше свободного места нету,что ли ? А согласовать все вопросы с жителями было слабо ?Или с ними уже не считаются ! Как пел В. Высоцкий: не ребята все не так,все не так как надо !
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Фауст

20 минут назад
Круто!
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