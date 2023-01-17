Происшествия
21 минуту назад
В Липецкой области у грузоперевозчика украли металлолом на сумму почти 10 миллионов рублей
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Мошенники на территории Липецкой области разгрузили фуру с цветметом следовавшую на Кавказ
О новой схеме мошенничества рассказал телеканал Рен-ТВ. Мошенники перехватывают грузы и крадут.
Московский предприниматель, занимающийся грузоперевозками получил заказ на доставку из столицы в Кабардино-Балкарию. Нанял фуру, загрузил в нее лом меди на сумму 10 миллионов рублей, и отправил заказчику. Водителю необходимо было проехать 1600 километров. Время в пути не меньше суток.
Но уже через 3 часа фуру разгрузили на трассе в Липецкой области.
Как выяснилось, водителю, якобы, поступил звонок от заказчика, который сообщил, что склад в Нальчике переполнен, и необходимо разгрузиться в другом месте, в Липецкой области. К большегрузу прямо на обочине подъехал манипулятор, и перегрузил металл в другую машину.
Предприниматель, нанявший машину для перевозки металлолома, несколько лет назад уже стал жертвой точно такого же обмана, но в этот раз снова потерял бдительность. Он сообщил, что эта схема в последнее время стала распространенной и предупреждает о ней перевозчиков, записав об этом ролик.
Полиция же ловит мошенников. Водитель фуры, к слову, в числе подозреваемых.
Московский предприниматель, занимающийся грузоперевозками получил заказ на доставку из столицы в Кабардино-Балкарию. Нанял фуру, загрузил в нее лом меди на сумму 10 миллионов рублей, и отправил заказчику. Водителю необходимо было проехать 1600 километров. Время в пути не меньше суток.
Но уже через 3 часа фуру разгрузили на трассе в Липецкой области.
Как выяснилось, водителю, якобы, поступил звонок от заказчика, который сообщил, что склад в Нальчике переполнен, и необходимо разгрузиться в другом месте, в Липецкой области. К большегрузу прямо на обочине подъехал манипулятор, и перегрузил металл в другую машину.
Предприниматель, нанявший машину для перевозки металлолома, несколько лет назад уже стал жертвой точно такого же обмана, но в этот раз снова потерял бдительность. Он сообщил, что эта схема в последнее время стала распространенной и предупреждает о ней перевозчиков, записав об этом ролик.
Полиция же ловит мошенников. Водитель фуры, к слову, в числе подозреваемых.
1 351
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