Происшествия

21 минуту назад

В Липецкой области у грузоперевозчика украли металлолом на сумму почти 10 миллионов рублей

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#кража #мошенничество
В Липецкой области у грузоперевозчика украли металлолом на сумму почти 10 миллионов рублей

Мошенники на территории Липецкой области разгрузили фуру с цветметом следовавшую на Кавказ

О новой схеме мошенничества рассказал телеканал Рен-ТВ. Мошенники перехватывают грузы и крадут.

Московский предприниматель, занимающийся грузоперевозками получил заказ на доставку из столицы в Кабардино-Балкарию. Нанял фуру, загрузил в нее лом меди на сумму 10 миллионов рублей, и отправил заказчику. Водителю необходимо было проехать 1600 километров. Время в пути не меньше суток.

Но уже через 3 часа фуру разгрузили на трассе в Липецкой области.

Как выяснилось, водителю, якобы, поступил звонок от заказчика, который сообщил, что склад в Нальчике переполнен, и необходимо разгрузиться в другом месте, в Липецкой области. К большегрузу прямо на обочине подъехал манипулятор, и перегрузил металл в другую машину.

Предприниматель, нанявший машину для перевозки металлолома, несколько лет назад уже стал жертвой точно такого же обмана, но в этот раз снова потерял бдительность. Он сообщил, что эта схема в последнее время стала распространенной и предупреждает о ней перевозчиков, записав об этом ролик.

Полиция же ловит мошенников. Водитель фуры, к слову, в числе подозреваемых.


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#кража #мошенничество

Комментарии (1)

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Ютуб

4 минуты назад
Странная история. Водитель стоял наблюдал как из его машины воруют металл.
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