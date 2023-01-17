Сегодня в Липецке: первая встреча с начальством, липецкое «Евровидение» и куда жаловаться на снег

Рассказываем, всё что нужно знать про наступающий вторник.

Опять до нуля

Январские морозы оказались крепкими, но недолгими. Медленно, но верно столбик термометра полз вверх, а сегодня и вовсе добежит до отметки от -2 до 0 градусов. Осадки сегодня будут умеренными – снег, мокрый снег, а иногда и дождь.



Отключения воды на 19-м микрорайоне и на Тракторном

С 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ без холодной воды останутся дома №№ 111, 117, 119, 119а, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 на улице Московской; №№ 7, 10 на проезде Кувшинова.







В это же время неудобства испытают и жители района Тракторостроителей в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 14а на улице Волгоградской; №№ 16, 18 на улице Ильича; №№ 20а, 21, 23, 27 на улице Коммунистической.

У кого погаснет свет

Сегодня не обойдётся и без отключения электроэнергии. С 14:00 до 17:00 погаснет свет в Левобережье – в домах №№ 2, 2а, 4, 6 на улице Адмирала Макарова; № 5 на улице Дзержинского; с № 1 по № 60 на улице Зои Космодемьянской; №№ 1, 3, 5 на проспекте Мира.







С 09:00 до 17:00 отключат электричество в частном секторе улиц Индустриальной, Смоленской, Сенной, Буденного, Садовой, Зоологической, Сырской, Полярной, Небесной, Речной, Салтыкова-Щедрина, Скороходова, Молодежной, Огородной, Цемзаводской, переулка Рядового, а также в трёх СНТ - «Сокол-3», «Металлург-2», «Речное».

Пробки

С раннего утра в Липецке появились первые заторы. Из-за погоды движение сегодня затруднено, замедлено и можно не сомневаться, что день не обойдётся без пробок. Поэтому настоятельно рекомендуем выбирать оптимальный маршрут в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях.

Первый в году личный приём в мэрии

Сегодня липчане впервые в 2023 году могут пообщаться с начальством. Первой в мэрии Липецка личный приём граждан проведет заместитель главы города Ирина Артёмова, курирующая экономический блок – департаменты экономического развития, потребительского рынка, имущественных и земельных отношений, муниципального заказа, информационных технологий.







Приём пройдет в здании мэрии на улице Театральной, 1 в кабинете №102 с 14:00.

«Воспитатель года», как «Евровидение»

Воспитатели детских садов Липецка сегодня начнут выбирать лучших по профессии. Отборочный тур конкурса «Воспитатель года» пройдёт в детском садике №38 на улице Ушинского, 15/1 c 10:00.







Конкурс «Воспитатель года» у нас как Евровидение: всегда проходит там, где подготовили победителя прошлого года. В 2022 звание лучшем мастерицы по работе с дошколятами завоевала Татьяна Шубина из 38-го садика.

Памяти Константина Симонова

В Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) сегодня в 15:00 пройдёт программа «С тобой и без тебя», посвященная памяти советского поэта и писателя Константина Симонова.







В 1941 году он оказался под Могилёвом, где тогда шли жестокие танковые бои. Константин Симонов увековечил эти события в своём бессмертном романе «Живые и мёртвые». Его славу ещё больше усилят стихи, такие как сборник-исповедь «С тобой и без тебя». Школьникам расскажут об этой удивительной жизни, полной разлук, встреч, военных воспоминаний и творчества.

Юбилей музея

Липецкому историко-культурному музею в этом году исполняется 25 лет! Одной из юбилейных выставок является экспозиция «Народная культура Липецкого края».

На ней представлены предметы старинного крестьянского быта, одежды, народных промыслов – вышивка, глиняная игрушка и многое другое. На выставке можно узнать, как жили и во что одевались наши предки. Музей ждёт с 11:00 до 19:00. Прикоснуться к старине можно за символические 50 рублей.

Куда жаловаться на неубранный снег или скользкие дорожки?

В нашем случае, учитывая погоду, речь стоит веси об обледенелых тротуарах, но зима впереди длинная, возможно заставить добираться на работу и через снежные заносы.

Специалисты Роскачества объяснили, что дворы и тротуары рядом с многоквартирными домами относятся к придомовым территориям, за которыми должны следить управляющие компании или ТСЖ. Соответственно, и все претензии к ним. Эти же организации должны следить и за тем, чтобы на крышах не нарастали большие сосульки.

За территории, которые не относятся к общедомовым, например, за дороги отвечают коммунальные службы муниципалитета, в нашем случае – мэрия Липецка.







Важно знать что:

- По современным стандартам снег не вывозят из города, а убирают. Например, сдвигают пласт к обочине дороги или перекидывают на газоны, где люди не ходят.

- При сильном снегопаде дороги должны чистить каждые три часа.

Правда, на практике так происходит не всегда. Жаловаться нужно сначала ответственному: в случае с придомовой территорией – в управляющую компанию или ТСЖ; В случае с городской территорией – в коммунальные службы своего района.







Претензию лучше оформлять в письменном виде и двух экземплярах (один останется у вас, на нем ответственное лицо проставит дату и подпись). Если ответа нет или он вас не устраивает, можно обращаться в прокуратуру или в суд. Как показывает судебная практика, зачастую в таких ситуациях закон становится на сторону граждан.

Дорогие липчане! Вторник – непростой рабочий день, но в напряжённом графике всегда найдётся место новостям. Заходите на GOROD48, не пропускайте ничего интересного и полезного. Мы уже начали собирать для вас новости. До встречи!