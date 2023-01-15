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сегодня, 15:05
Представительница США выиграла конкурс «Мисс Вселенная»
Американка филиппинского происхождения Р'Бонни Габриэль стала победительницей конкурса 71-го "Мисс Вселенная", финал которого состоялся в Новом Орлеане.Об этом сообщает Интерфакс.
На последнем этапе она опередила Аманду Дудамел из Венесуэлы и Андреину Мартинес из Доминиканской республики. Третьей стала Андреина Мартинез — конкурсантка из Доминиканской Республики. В финале шоу соревновались лишь представительницы западного полушария. После дефиле в вечерних платьях в топ-5 попали девушки из Венесуэлы, США, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики.
За корону боролись 84 девушки. Среди них была россиянка Анна Линникова, она не вошла в топ-16.
На последнем этапе она опередила Аманду Дудамел из Венесуэлы и Андреину Мартинес из Доминиканской республики. Третьей стала Андреина Мартинез — конкурсантка из Доминиканской Республики. В финале шоу соревновались лишь представительницы западного полушария. После дефиле в вечерних платьях в топ-5 попали девушки из Венесуэлы, США, Пуэрто-Рико, Кюрасао и Доминиканской Республики.
За корону боролись 84 девушки. Среди них была россиянка Анна Линникова, она не вошла в топ-16.