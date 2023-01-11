Общество
13 минут назад
Правительство РФ подтвердило намерение вложить в реконструкцию МУП «ЛиСА» 1,6 миллиарда рублей
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Эти средства получит концессионер, ООО «РВК-Липецк», из Фонда национального благосостояния.
Сегодня стало известно, что правительство РФ одобрило заявку правительства области на выделение дополнительных средств для реконструкции очистных сооружений Липецкой станции аэрации. 1,6 млрд рублей на реализацию проекта, выделенные из Фонда национального благосостояния, получит концессионер, ООО «РВК-Липецк».
Напомним, что в конце декабря прошлого года правительство области и мэрия Липецка согласовали концессионную инициативу ООО «РВК-Липецк» по инвестированию 4,2 млрд рублей в реконструкцию системы очистки сточных вод МУП «ЛиСА». Уже тогда концессионер заявил, что полученные дополнительно 1,6 миллиарда из ФНБ позволят помимо обновления оборудования станции утилизировать более 200 тысяч тонн илового осадка, который, собственно, и является источником зловония в поселке ЛТЗ и в новых микрорайонах города.
Наиболее важным этапом реконструкции будет строительство цеха механической переработки илового остатка, предполагающий его термосушку и сжигание. Как уверяет концессионер, технология предусматривает безопасную для экологии трехступенчатую систему очистки газов, в том числе их мокрое улавливание и химическую адсорбцию. Проект модернизации МУП «ЛиСА» должен быть завершен к концу 2024 года.
Таким образом, ООО «РВК-Липецк» взяло в концессию всю систему водоснабжения и водоотведения города. Общий объем инвестиций инвестора - 20,6 млрд рублей в ценах 2022 года.
Напомним, что в конце декабря прошлого года правительство области и мэрия Липецка согласовали концессионную инициативу ООО «РВК-Липецк» по инвестированию 4,2 млрд рублей в реконструкцию системы очистки сточных вод МУП «ЛиСА». Уже тогда концессионер заявил, что полученные дополнительно 1,6 миллиарда из ФНБ позволят помимо обновления оборудования станции утилизировать более 200 тысяч тонн илового осадка, который, собственно, и является источником зловония в поселке ЛТЗ и в новых микрорайонах города.
Наиболее важным этапом реконструкции будет строительство цеха механической переработки илового остатка, предполагающий его термосушку и сжигание. Как уверяет концессионер, технология предусматривает безопасную для экологии трехступенчатую систему очистки газов, в том числе их мокрое улавливание и химическую адсорбцию. Проект модернизации МУП «ЛиСА» должен быть завершен к концу 2024 года.
Таким образом, ООО «РВК-Липецк» взяло в концессию всю систему водоснабжения и водоотведения города. Общий объем инвестиций инвестора - 20,6 млрд рублей в ценах 2022 года.
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