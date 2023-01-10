Происшествия

23 минуты назад

Ельчанина осудили за смертельное избиение коллеги и друга, с которым они вместе жили

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#конфликт #побои
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Ельчанина осудили за смертельное избиение коллеги и друга, с которым они вместе жили

С 19 на 20 июля он избил друга, а 26 июля тот умер в больнице.

Елецкий городской суд вынес приговор 31-летнему ранее не судимому мужчине за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, конфликт разыгрался с 19 по 20 июля прошлого года в доме подсудимого в переулке Короткий в Ельце. Мужчина до полусмерти избил друга и коллегу: они познакомились на работе, подружились и ельчанин предложил товарищу, который приехал на заработки из города Лиски, пожить у него — вместе они жили с марта 2022 года.

У мужчины были хорошие дружеские отношения. Но на этот раз гость пришёл после работы пьяным, потребовал еду и начал нецензурно выражаться. Потом мужчины вместе выпили полуторалитровую бутылку самогона и снова начали ругаться. А когда хозяин хотел закурить в доме, гость сделал ему замечание. И понеслось. В ходе ссоры ельчанин начал избивать гостя руками и ногами. Это продолжалось около получаса. Потерпевший потерял сознание, и хозяин квартиры умыл его водой и вытащил из дома в надворную постройку - мол, в доме было жарко, а там легче дышалось. В доме после этого он сделал влажную уборку, так как было много крови.

Утром домой с работы вернулась мать ельчанина, спросила, где его друг. Ельчанин сообщил, что подрался с ним и отнёс в надворную постройку. Женщина обнаружила потерпевшего во времянке в бессознательном состоянии и вызвала скорую помощь.

Суд установил, что всего мужчине было нанесено не менее восьми ударов по голове и не менее восьми — по рукам и ногам. Потерпевший получил серьёзную черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, ссадины и кровоподтёки на голове, руках и ногах. Его госпитализировали в Елецкую городскую больницу №1 имени Семашко, где утром 26 июля он умер. Смерть наступила от тупой травмы головы, кровоизлияния в мозг, травматического отёка и серозно-гнойной бронхопневмонии.

В результате суд приговорил ельчанина к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Также он должен выплатить 500 000 рублей в счёт компенсации морального вреда и 57 220 рублей в счёт компенсации материального вреда (затрат на погребение) тёте умершего.
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#конфликт #побои
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