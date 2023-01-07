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42 минуты назад

Десять человек пострадали при обрушении крыши отеля в Турции

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По меньшей мере 10 человек были госпитализированы после обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш на севере Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN Türk.

«Пострадали 10 человек, они госпитализированы, их жизни ничто не угрожает», — сказал в эфире телеканала губернатор провинции Карс, где расположен Сарыкамыш, Тюркер Оксюз.

Инцидент произошел во время массового мероприятия, приуроченного к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.

На месте инцидента работают спасатели и следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.


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