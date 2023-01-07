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57 минут назад
На нижегородской трассе у экскурсионного автобуса замерзло топливо
Экскурсионный автобус с детьми и взрослыми в 30-градусный мороз застрял на трассе под Арзамасом, сообщает ТАСС.
Более 50 человек из Ульяновской области, в том числе 26 детей, разместили в гостиницах Арзамаса, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Экскурсионный автобус следовал из Москвы в Ульяновск. В салоне находились 56 пассажиров, в том числе 26 детей. Около 3:15 7 января у транспортного средства замерзло топливо, водитель остановился на обочине.
Власти оперативно отреагировали на ЧП. На место происшествия выехала полиция, туристов временно разместили в трех гостиницах Арзамаса. Ранним утром за ними выслали два исправных автобуса из Ульяновска.
Более 50 человек из Ульяновской области, в том числе 26 детей, разместили в гостиницах Арзамаса, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Экскурсионный автобус следовал из Москвы в Ульяновск. В салоне находились 56 пассажиров, в том числе 26 детей. Около 3:15 7 января у транспортного средства замерзло топливо, водитель остановился на обочине.
Власти оперативно отреагировали на ЧП. На место происшествия выехала полиция, туристов временно разместили в трех гостиницах Арзамаса. Ранним утром за ними выслали два исправных автобуса из Ульяновска.