В России

57 минут назад

На нижегородской трассе у экскурсионного автобуса замерзло топливо

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Экскурсионный автобус с детьми и взрослыми в 30-градусный мороз застрял на трассе под Арзамасом, сообщает ТАСС.

Более 50 человек из Ульяновской области, в том числе 26 детей, разместили в гостиницах Арзамаса, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Экскурсионный автобус следовал из Москвы в Ульяновск. В салоне находились 56 пассажиров, в том числе 26 детей. Около 3:15 7 января у транспортного средства замерзло топливо, водитель остановился на обочине.

Власти оперативно отреагировали на ЧП. На место происшествия выехала полиция, туристов временно разместили в трех гостиницах Арзамаса. Ранним утром за ними выслали два исправных автобуса из Ульяновска.


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