В Липецком зоопарке и Сселках отключат холодную воду

А в ночь с 3 на 4 января «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях в районе Тракторного, предупредили в компании.





3 января с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 2, 7, 25, 25а, 27, 27/1, 27а, 30, 31/2, 31, 31/1 по улице Карла Маркса и во владении № 9 по улице Карла Маркса (Липецкий зоопарк), № 7 на площади Петра Великого. Цистерна с водой будет находиться по адресу: улица Карла Маркса, 25.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора села Сселки. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.



Кроме того, с 3 января, с 22:00 до утра 4 января, до 08:00 не будет холодной воды у потребителей района Тракторного: в домах №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 8/1, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 31, 31а, ст31а, 36а, 38а, 46а, 48 по улице Волгоградской, №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 16, 18 по улице Ильича, №№ ст2, 4, 5, 6 по улице 3 Сентября, №№ 6, 7, 8, 8а, по улице Краснозаводской, №№ ст1а, 1а, 1б, 1б/2, 2, 4а, 6, 6а, 6а/1, 6/2, 8, 8а, 10, 10а, 12 по улице Ленинградской, № 4 по улице Жуковского, №№ 8/2, 8а, 13, 17, 21, 22а, 23, 27, 29 по улице Коммунистической, № 1а в Театральном переулке, в частном секторе улиц Профсоюзной, Дачн6ой, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Седова, Волгоградской, Красина, Воронежской, 2-й Воронежской, Песчаной, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Докучаева, Спортивной, Украинской, Социалистической, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Ильича, Зеленой, Панфилова, Целинной, переулков Театрального, 2-го Театрального, Лесного, 2-го Лесного, Садового, 2-го Садового, Моторного, 2-го Моторного, Линейного. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Волгоградская, 11 и по заявкам потребителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



