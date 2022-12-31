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46 минут назад
Семь человек погибли при взрыве в турецком ресторане
По меньшей мере семь человек погибли, четверо получили ранения в результате взрыва баллона с бытовым газом в ресторане в городе Назилли на западе Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора провинции Айдын, где произошел инцидент.
Взрыв произошел из-за утечки газа на кухне заведения при замене баллонов. Губернатор города Хусейн Аксой заявил, что на месте происшествия уже работают спасатели, скорая помощь и полиция. Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Пострадавшие доставлены в местные больницы, сообщается об их тяжелом состоянии.
Взрыв произошел из-за утечки газа на кухне заведения при замене баллонов. Губернатор города Хусейн Аксой заявил, что на месте происшествия уже работают спасатели, скорая помощь и полиция. Один из пострадавших был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Пострадавшие доставлены в местные больницы, сообщается об их тяжелом состоянии.