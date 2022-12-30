В России

сегодня, 16:30

Налог со вкладов впервые начислят по итогам 2023-го года

119
#налоги

Налогом со вкладов в 2023 году будут облагаться процентные доходы свыше 75 тыс. рублей, если ключевая ставка не превысит текущих 7,5%, выяснили «Известия».

Весной 2022-го россиян освободили от уплаты этого налога, однако в следующем году таких послаблений уже не будет. Впервые банковским клиентам придется заплатить налог на доходы с депозитов по итогам 2023 года, сообщили в пресс-службе Минфина. Там уточнили: граждане должны будут это сделать до декабря 2024-го.

Причем правила начисления сбора также изменили, напомнили в пресс-службе министерства. Ставка по-прежнему составит 13%, однако расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода будет проводиться иначе. Чтобы определить эту сумму потребуется умножить 1 млн рублей на максимальный уровень ключевой ставки в 2023 году.

Например, если клиент открыл годовой вклад в марте 2022-го под 15% годовых с выплатой в конце срока и положил на него 700 тыс. рублей, то он получит доход 105 тыс. рублей в марте 2023-го. Если максимальный размер ключевой ставки в следующем году составит 7,5%, то необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тыс. рублей. В этом случае вкладчик заплатит 13% с процентного дохода не в 105 тыс., а только в 30 тыс., объяснил руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Дмитрий Амиров.

Он добавил: при расчете будут учитываться доходы по всем вкладам, а также накопительным и другим счетам. Исключение составят только эскроу-счета и те вклады, по которым ставка не превышала 1%.

119
#налоги

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#смартфоны
В РФ увеличилось количество некачественных смартфонов

сегодня, 16:32

В России
В Москве возбудили дело после падения льда на голову генералу МЧС
#падение льда
В Москве возбудили дело после падения льда на голову генералу МЧС

сегодня, 14:41

В России
ФТС сообщает об автомобильной пробке на выезде из РФ в Грузию
#пробка #Грузия
ФТС сообщает об автомобильной пробке на выезде из РФ в Грузию

сегодня, 13:52

В России
Россияне назвали индексацию маткапитала главным событием года в сфере жилья
#маткапитал #опрос #жилье
1
Россияне назвали индексацию маткапитала главным событием года в сфере жилья

сегодня, 13:15

В России
Трехкилометровая пробка из автомобилей образовалась на подъезде к Крымскому мосту
#Крымский мост #пробка
Трехкилометровая пробка из автомобилей образовалась на подъезде к Крымскому мосту

сегодня, 12:32

В России
Налоги на доходы по вкладам впервые начислят по итогам 2023 года
#налоги #вклад
1
Налоги на доходы по вкладам впервые начислят по итогам 2023 года

сегодня, 11:34

В России