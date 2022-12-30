Новый социальный фонд, единое детское пособие, подоходный налог с аванса – как изменится наша жизнь в 2023 году

В 2023 году вместо Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования появится единый Социальный фонд России. Начнет действовать единый налоговый платеж для уплаты всех налогов, страховых взносов и сборов. Все существующие меры поддержки родителей и беременных женщин с низким уровнем дохода объединяются в универсальное детское пособие. Подоходный налог теперь будут удерживать с аванса. Станет возможным получать перерасчет за вывоз отходов при временном отсутствии в квартире. GOROD48 рассказывает о самых важных изменениях в 2023 году.

Пенсии, пособия, выплаты и льготы

1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России (СФР), который объединит две структуры: Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд (ПФР). Объединенная структура призвана оптимизировать работу со взносами и упростить получение услуг гражданами. Слияние позволит оптимизировать расходы бюджета на работу двух фондов. Единая база и единый платеж снизят для работодателей количество оформляемых документов. Так, если прежде работодатели перечисляли за своих штатных сотрудников обязательные взносы на четыре вида страхования, теперь пенсионные, медицинские и социальные страховые взносы работодатели будут перечислять одним платежом по единому тарифу. Федеральное казначейство самостоятельно распределит взносы в Единый социальный фонд по видам страхования. Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке. Новый фонд возьмет на себя все функции по работе с пенсионерами, выплатой ежемесячных платежей и пособий.

С 1 января в России на 6,3% увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Федеральный показатель установлен в размере 16 242 рублей вместо действовавших ранее 15 279 рублей. МРОТ определяет минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Этот показатель также применяется для расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Кроме того, на 3,3% в России увеличивается прожиточный минимум – теперь он составит на душу населения 14 375 рублей (было 13 919 рублей). Для трудоспособных жителей страны минимум сделали на уровне 15 669 рублей, для пенсионеров – на отметке в 12 363 рубля. Для детей этот показатель будет равен 13 944 рублям.

С 1 января 2023 года на 4,8% индексируются страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Перерасчет производится автоматически, пенсии за январь поступят уже с начислением доплаты. В феврале на 12,4% индексируются ежемесячные денежные выплаты всем федеральным льготникам — инвалидам, чернобыльцам, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, блокадникам и др. С 1 апреля традиционно увеличиватся социальные пенсии. Их получают на пять лет позже пенсионного возраста те, у кого нет необходимого стажа. Размер индексации составит 3,3%. С 1 августа изменятся пенсий работающих пенсионеров: прибавка будет расчитана, исходя из пенсионных коэффициентов, заработанных в течение 2022 года - за счёт взносов, которые делали работодатели. Правда, прибавка будет ограничена тремя баллами. Сумму надбавки рассчитают индивидуально. Еще одна индексация ожидается в октябре. Она коснётся военных пенсионеров и всех, кто к ним приравнен. Военные пенсии правительство проиндексирует на 5,5%.

Министерство труда России с 1 января вводит универсальное пособие для малоимущих семей с детьми. Оно объединит несколько действующих выплат: для беременных женщин, вставших в ранние сроки, для неработающих ввиду отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплату на первого ребенка, а также из бюджета – на третьего, пособия на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Прежде на каждую из этих выплат требовалось собирать отдельные пакеты документов, с 1 января они будут выплачиваться по одному заявлению. Эта мера поддержки станет единственной для тех семей, где ребенок родится уже после 1 января 2023 года. Те, у кого дети появились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать форму поддержки: единую выплату или прежние семь пособий. Чтобы получить новый вид соцподдержки, нужно обратиться с заявлением в Социальный фонд России. Главный критерий: среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте. Выплата будет назначаться на 12 месяцев. После этого срока нужно подавать новое заявление.

Социальные льготы

С 1 сентября 2023 года родители, опекуны и попечители детей-инвалидов получат право на дополнительный отпуск продолжительностью 24 дня. По действующим нормам Трудового кодекса, сейчас родители таких детей имеют право на четыре дополнительных выходных дня ежемесячно, но их нельзя использовать подряд. Новый закон позволит «накапливать» эти дни, чтобы взять до 24 оплачиваемых выходных подряд ежегодно. График предоставления таких выходных дней, если родитель берет более четырех дней подряд, необходимо будет заранее согласовать с работодателем.

С января родители детей-инвалидов или законные представители таких несовершеннолетних смогут бесплатно находиться в стационаре вместе с ребенком вне зависимости от его возраста и без дополнительных медицинских показаний. Сопровождающим выделят бесплатное спальное место и питание. Закон уточняет, что плата не взимается за совместное пребывание в стационаре родителей и детей-инвалидов, со второй или третьей степенью ограничения к самообслуживанию, передвижению, контролю, обучению и ориентации. Эта информация фиксируется в индивидуальной программе реабилитации. Сейчас такое право есть у родителей детей младше четырех лет. Для остальных это решение зависит от медицинских показаний ребенка.

С января инвалиды смогут получать по электронному сертификату льготные лекарства, медизделия и специализированные продукты питания. Такой сертификат интегрируется с банковской картой «Мир». Ранее такая возможность распространялась только на реабилитационные технические средства. Обладатель электронного сертификата сможет приобрести лекарственный препарат по рецепту врача в коммерческой аптеке - сейчас получить лекарства можно только лично в аптеках, участвующих программе льготного лекарственного обеспечения. При желании можно будет взять более дорогой аналог лекарственного препарата с другим торговым наименованием, доплатив до его фактической стоимости собственными деньгами.

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые пока не получили от государства положенную по закону квартиру, смогут прописаться по адресу местной администрации, где были зарегистрированы до 18 лет. То есть там, где был детский дом. А регистрация выпускников будет проходить на основании их заявлений по адресу администрации района. Наличие «прописки» позволит им трудоустроиться, или же оперативно вставать на биржу труда, получать повышенные выплаты и пособия по безработице, претендовать на социальные льготы до получения собственного жилья. До появления закона бывших воспитанников выписывали из детского дома «в никуда», поскольку после окончания учреждения они должны зарегистрироваться в квартире – однако жилье не всегда предоставлялось вовремя.

Образование

С нового учебного года во всех российских школах будут введены единые федеральные основные общеобразовательные программы: вступают в силу поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в РФ» в части введения федеральных основных общеобразовательных программ. Единые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП) станут обязательным базовым уровнем требований к содержанию общего образования. Это позволит решить проблемы с необходимостью нанимать репетиторов для подготовки детей к итоговым экзаменам. Кроме того, закон ликвидирует разницу в программах школ разных регионов, что облегчает школьникам переход, если ребенок меняет учебное заведение. Закон сохраняет за школами право разработки собственных образовательных программ, но их содержание должно быть «не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов» единых.

Налоги, доходы, финансы

С 1 января вводится единый налоговый платеж (ЕНП). Теперь уплачивать почти все налоги, сборы, страховые взносы все организации и физлица (в том числе ИП) должны будут единым налоговым платежом – его откроют для каждого налогоплательщика. Налоговая инспекция сама распределит поступившие средства в счет исполнения обязанности. Куда и какую сумму направить, налоговики узнают из деклараций и уведомлений о рассчитанных суммах, их будут подавать уже сами предприниматели. Налогоплательщики при том избавятся от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов. С введением ЕНС не будет ситуаций, когда одновременно имеется переплата по одному налогу, а по другому – задолженность. При распределении средств с единого налогового счета сначала будет «закрыта» задолженность, начиная с налога с более ранним сроком уплаты, затем начисления с текущим сроком уплаты, последними - пени, проценты и штрафы. Сам порядок расчета налогов не меняется.

С 1 января 2023 года Банк России устанавливает количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Для этого Центробанк будет использовать новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволят запрещать выдачу ссуд с определенными параметрами. Для банков с универсальной лицензией макропруденциальные лимиты будут распространены на необеспеченные ссуды и сегмент кредитных карт. Лимиты будут устанавливаться отдельно по сроку кредита и показателю долговой нагрузки (ПДН, или отношение расходов заемщика на все кредиты к его ежемесячному доходу). Таким образом, доступность кредитования может снизиться для заемщиков с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой и заемщиков, желающих взять необеспеченный кредит на очень долгий срок. Избегут каких-либо ограничений только банки с базовой лицензией, поскольку их вклад в рост долговой нагрузки россиян и без того минимальный. Ограничение на выдачу кредитов призвано обезопасить как сами банки от риска невозврата кредитов, так и граждан от непомерного роста долговой нагрузки. Ипотеки и автокредитов ограничения не коснутся.

Трудовые отношения

С 1 января подоходный налог (НДФЛ) будет удерживаться с суммы аванса – это связано с новым сроком уплаты НДФЛ в бюджет, который для физлиц установлен до 28 числа текущего месяца. При этом расчетный период, за который будет рассчитываться и перечислять налог, сдвинулся: вместо календарного месяца установлены периоды с 23-го числа прошлого по 22-е число текущего месяца. Таким образом, работники будут получать на руки авансовую часть зарплаты меньше, чем раньше. Общая зарплата не изменится, просто вторая часть оплаты станет больше.

С 2023 года сотрудники, которые работают по договорам гражданско-правового характера, смогут выйти на больничный и получать от нового социального фонда пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком. Это связано с введением единого взноса нового социального фонда. Договоры ГПХ будут облагаться этим взносом, поэтому у таких специалистов появится и право оплаченного больничного листка. Прежде работодатель удерживал НДФЛ с дохода и перечислял в бюджет налог, а также начислял за свой счет страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. В случае если гражданин работает по гражданско-правовым договорам у нескольких работодателей, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются и выплачиваются ему страховщиком по одному из страхователей - по выбору самого застрахованного лица. Однако для получения выплат в 2023 году необходимо, чтобы в 2022 году взносы уже перечислялись, в ином случае больничные и декретные пособия станут доступны только с 2024 года.

С января отменяется справка о зарплате по форме 182н. Этот документ о сумме доходов со старой работы сотрудник должен был предъявить на новом месте, чтобы получать больничные, декретные, пособия по болезни. Её рассчитывали за три года работы и выдавали в день прекращения работы без заявления или не позднее 3 рабочих дней после письменного заявления уже бывшего сотрудника. Теперь информацию о заработке сотрудника Единый социальный фонд РФ будет получать от налоговой службы. Работодателю больше не нужно предоставлять сотруднику справку о доходах и начисленных страховых взносах.

С 1 января вводится новая форма трудовой книжки и вкладыша к ней. Бланки трудовых книжек стали защищенной полиграфической продукцией уровня защиты «В». Разделы со сведениями о работе будут объемнее: 14 разворотов в трудовой книжке и 12 во вкладыше. А вот разделы с награждениями уменьшатся: семь и пять разворотов в трудовой и во вкладыше соответственно. При этом пользоваться трудовыми старого образца можно без ограничений. То же самое касается бланков и вкладышей старого образца, которые хранятся у работодателей, - они также будут действительны.

Гражданские отношения

С 2023 года третьи лица больше не смогут по своему желанию получать данные о собственнике недвижимости из ЕГРН - с 1 марта Росреестр запретит получать выписки с личными данными их владельцев. По запросу выписки с личными данными будут получать нотариусы, кадастровые инженеры, представители госорганов и госкорпораций только в том случае, если им нужна эта информация для работы. В иных случаях собственник должен будет либо самостоятельно предоставить сведения, либо дать разрешение на открытие третьим лицам. Решение объясняется защитой собственников от мошенников.

В свою очередь собственники жилья с 1 января наделяются правом бесплатно получать информацию о том, кто зарегистрирован в их жилом помещении – без согласия зарегистрированных там граждан. Будут предоставляться персональные данные зарегистрированных: Ф.И.О., дата и место рождения, дата постановки на регистрационный учет, а по иностранным гражданам — также дополнительно сообщат их гражданство и срок регистрации. Новый закон позволит собственникам быстрее получать эту информацию. Также он защитит их права, например, при наследовании жилого помещения, позволит избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в этих вопросах.

С 1 марта 2023 года заемщики при оформлении страховки к потребительскому кредиту смогут сами выбирать страховщика, а не только в аккредитованных компаниях. При этом банки не смогут навязывать клиенту определенную компанию и будут принимать полис страховщика, если его кредитный рейтинг соответствует необходимым требованиям. Ранее банки могли использовать свои методики оценки страховых, теперь требования станут едиными. Новые правила будут действовать с 1 марта 2023 года по 28 февраля 2029-го.

С 1 января увеличивается период оплаты назначенных штрафов: до 20 дней вместо десяти. Если штраф оплатить в течение первых десяти дней, действует скидка 50%. В то же время скидка на уплату госпошлины через «Госуслуги» будет отменена с 1 января. До этого момента на портале можно было оплатить часть государственных и муниципальных услуг со скидкой 30%. С 2023 года срок действия скидки продлять не будут.

С 1 марта 2023 года станет возможным получать перерасчет за вывоз мусора при временном отсутствии жильцов в квартире - вступят в силу поправки в действующие Правила предоставления коммунальных услуг № 354. Новое положение предусматривает, что перерасчет предоставляется жильцам, которые более пяти полных календарных дней подряд отсутствуют в жилом помещении (в связи с отпуском, командировкой или по любым другим причинам). Для этого нужно до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию (а при наличии «прямого» договора на вывоз мусора – к оператору ТКО) с заявлением о перерасчете, приложив документы, подтверждающие продолжительность временного отсутствия (турпутевки, авиабилеты и т.п.).

С июня в России начнет действовать закон, который разрешает гражданам без статуса ИП регистрировать на себя товарные знаки. Таким образом, зарегистрировать на себя свой собственный бренд также, как это делает компания, другие юридические лица, смогут и самозанятые физлица. Зарегистрировать свое имя как товарный знак смогут, например, блогеры, ведущие мероприятий, кондитеры, репетиторы, копирайтеры и представители широкого спектра других профессий. При том, регистрация собственного имени в качестве товарного знака не означает, что тезкам придется менять имена. Однако они не смогут вести частную практику в той же сфере под тем же именем-знаком. Инициатива разработана в рамках дорожной карты «Трансформации делового климата» в сфере интеллектуальной собственности.

С 1 марта 2023 года гражданам с судимостями за отдельные категории преступлений запретят работать водителями легкового такси, автобусов, трамваев, троллейбусов и подвижного состава внеуличного транспорта при осуществлении перевозок пассажиров и багажа. Новые ограничения распространяются на граждан РФ и на трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Что касается уже работающих водителей легковых такси, автобусов, трамваев, троллейбусов и подвижного состава внеуличного транспорта, то до 1 сентября 2023 года они должны представить работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

Торговля и рынок

С марта 2023 года государство вводит для магазинов-агрегаторов обязательную маркировку - онлайн-платформы начнут нести ответственность за непередачу сведений в систему «Честный знак» и продажу контрафактной продукции. Клиенты онлайн-магазинов получат возможность приобретать товары, которые будут соответствовать стандартам и описанию сайта. Сейчас ряд площадок позиционируют себя как компании, которые предоставляют логистические услуги. Они не проверяют наличие маркировки, что повышает риск продажи нелегального товара. Ожидается, что со вступлением постановления в силу число контрафактных товаров в обороте снизится.

С января начинает действовать перечень приложений для обязательной предустановки на гаджеты – эти мобильные приложения должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2023 году: смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart-TV. Так, например, в список ПО, предустанавливаемого на смартфоны и планшеты, дополнительно включены навигационная система 2ГИС и программа для чтения электронных книг. А в список программ, предустанавливаемых на телевизоры, – программа для доступа к соцсетям Rutube.

Автовладельцам

Водители с 1 января будут платить государственную пошлину за регистрационные действия, которые раньше были бесплатными. Например, за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации, за выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов. Кроме того, с 800 до 1500 рублей увеличена пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией. Увеличены также акцизы на легковые автомобили.

В России утвержден ГОСТ на электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и прочие электрические средства индивидуальной мобильности. ГОСТ начнет действовать с 1 февраля, на первом этапе он подразумевает добровольное исполнение. По требованиям стандарта электросамокаты, гироскутеры и моноколеса не должны развивать скорость выше 25 км/ч, при этом устройства необходимо оснастить системами автоматического замедления в парках. Если электросамокат способен разгоняться выше 25 км/ч, он сертифицируется как мопед или мотоцикл - об этом говорится в утвержденном ГОСТе. А уже с 1 марта вступят в действие изменения в правила дорожного движения – поправками установлено, что на средствах индивидуальной мобильности допускается перемещаться со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг. Если человек на электросамокате создает помехи движению пешеходов при совместном движении по пешеходной дорожке, он должен двигаться с их скоростью или спешиться. Движение по правому краю проезжей части дорог разрешено для электросамокатов любой массы, но только лицам старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения автотранспорта ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов.