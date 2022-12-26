В Липецке спасли проварившуюся в уличный туалет собаку

Предположительно, животное провело в яме четыре дня.

В Липецке в районе парковки на Трубном проезде собака провалилась в уличный туалет.



Очевидцы сообщили о случившемся в приют «Счастливый берег» и попросили вызволить животное.



Как рассказали в «Счастливом береге», спасатель выехал на место проишествия и, действительно, обнаружил в яме туалета собаку, которая охраняла одну из организаций и пропала 4 дня назад.



«Видимо, она находилась все эти дни там. Шансов самостоятельно выбраться у животного не было. Всего за 10 минут собака по кличке Найда была освобождена сотрудниками приюта», - отметили в «Счастливом береге».