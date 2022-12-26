Общество
18 минут назад
В Липецке спасли проварившуюся в уличный туалет собаку
Предположительно, животное провело в яме четыре дня.
В Липецке в районе парковки на Трубном проезде собака провалилась в уличный туалет.
Очевидцы сообщили о случившемся в приют «Счастливый берег» и попросили вызволить животное.
Как рассказали в «Счастливом береге», спасатель выехал на место проишествия и, действительно, обнаружил в яме туалета собаку, которая охраняла одну из организаций и пропала 4 дня назад.
«Видимо, она находилась все эти дни там. Шансов самостоятельно выбраться у животного не было. Всего за 10 минут собака по кличке Найда была освобождена сотрудниками приюта», - отметили в «Счастливом береге».
Очевидцы сообщили о случившемся в приют «Счастливый берег» и попросили вызволить животное.
Как рассказали в «Счастливом береге», спасатель выехал на место проишествия и, действительно, обнаружил в яме туалета собаку, которая охраняла одну из организаций и пропала 4 дня назад.
«Видимо, она находилась все эти дни там. Шансов самостоятельно выбраться у животного не было. Всего за 10 минут собака по кличке Найда была освобождена сотрудниками приюта», - отметили в «Счастливом береге».
Молодцы
Лиза
Гость.