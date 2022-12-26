Общество

18 минут назад

В Липецке спасли проварившуюся в уличный туалет собаку

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#животные #собака
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В Липецке спасли проварившуюся в уличный туалет собаку

Предположительно, животное провело в яме четыре дня.

В Липецке в районе парковки на Трубном проезде собака провалилась в уличный туалет.

Очевидцы сообщили о случившемся в приют «Счастливый берег» и попросили вызволить животное.

Как рассказали в «Счастливом береге», спасатель выехал на место проишествия и, действительно, обнаружил в яме туалета собаку, которая охраняла одну из организаций и пропала 4 дня назад.

«Видимо, она находилась все эти дни там. Шансов самостоятельно выбраться у животного не было. Всего за 10 минут собака по кличке Найда была освобождена сотрудниками приюта», - отметили в «Счастливом береге».
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#животные #собака
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Комментарии (3)

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Молодцы

2 минуты назад
Молодцы
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Лиза

5 минут назад
Огромное спасибо спасателю приюта "Счастливый берег" за помощь собачуле! Здоровья ей.
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Гость.

5 минут назад
А томбовчани что не доехали вовремя, им же с Тамбова более 2.5-3 часов ехать и собачка бы утонула.
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