Житель Кемерово из-за ссоры сообщил о бомбе в банке

Житель Кемерово позвонил в филиал одного из банков и заявил, что вскоре там сработает бомба. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.





– Никаких подозрительных предметов сотрудники полиции не обнаружили, – передает ГУ МВД по Кузбассу.



Зато вскоре полицейские нашли автора звонка, который, как оказалось, ранее уже был судим. Он признался, что сообщил о бомбе из-за продолжительного конфликта с одной из сотрудниц банка.



Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.



Как сообщает VSE42.Ru , в декабре прошлого года мужчина сообщил по телефону об угрозе филиала банка в Кемерове. Сотрудники банка вызвали полицейских.– Никаких подозрительных предметов сотрудники полиции не обнаружили, – передает ГУ МВД по Кузбассу.Зато вскоре полицейские нашли автора звонка, который, как оказалось, ранее уже был судим. Он признался, что сообщил о бомбе из-за продолжительного конфликта с одной из сотрудниц банка.Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.