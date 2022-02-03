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Житель Кемерово из-за ссоры сообщил о бомбе в банке

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Житель Кемерово позвонил в филиал одного из банков и заявил, что вскоре там сработает бомба. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщает VSE42.Ru, в декабре прошлого года мужчина сообщил по телефону об угрозе филиала банка в Кемерове. Сотрудники банка вызвали полицейских.

– Никаких подозрительных предметов сотрудники полиции не обнаружили, – передает ГУ МВД по Кузбассу.

Зато вскоре полицейские нашли автора звонка, который, как оказалось, ранее уже был судим. Он признался, что сообщил о бомбе из-за продолжительного конфликта с одной из сотрудниц банка.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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