В России

54 минуты назад

Рубль признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

66
#рубль #валюта #индекс бигмака

Российский рубль недооценен на 70%.

Журнал The Economist посчитал, что российский рубль недооценен на 70%, - следует из "индекса бигмака".

Сейчас бургер от McDonald's стоит в США 5,81 доллара (примерно 444 рубля), а в России — 135 рублей, или 1,77 доллара. То есть справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар — получается, что она недооценена на 70%.

Среди представленных в рейтинге валют российский рубль занял последнее место. Раньше, январе и июле 2021 года, он оказывался на предпоследней строчке, а последним был ливанский фунт. На этот раз предпоследнее место досталось турецкой лире, которая недооценена на 67,9%. При этом недооценка евро составила 14,7%, а британского фунта — 17,1%, - передает РИА Новости.

Среди переоцененных числятся две валюты — швейцарский франк (на 20,2%) и норвежская крона (на 10%). В двух предыдущих рейтингах к ним относилась и шведская крона, но теперь она считается недооцененной на 0,4%.

The Economist рассчитывает "индекс бигмака" дважды в год начиная с 1986 года. Показатель основан на теории паритета покупательной способности, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах.

За основу берется цена бигмака в разных странах. Если она оказывается выше, чем в США, то валюта считается переоцененной, если ниже — то наоборот.
66
#рубль #валюта #индекс бигмака

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Повышенные на 8,6% пенсии начнут выплачивать с 3 февраля
#пенсии #индексация #выплаты
Повышенные на 8,6% пенсии начнут выплачивать с 3 февраля

сегодня, 09:32

В России
#алкоголь
Продажи водки в России на человека выросли на 2%

вчера, 17:24

В России
1
Гражданам хотят вернуть право принимать решения о капремонте

вчера, 17:23

В России
На митинге в Грозном сожгли плакаты с изображением семьи судьи Янгулбаева
#Чечня #судья Янгулбаев #митинг
57
На митинге в Грозном сожгли плакаты с изображением семьи судьи Янгулбаева

вчера, 16:40

В России
Минстрой не станет вводить норматив о минимальном метраже строящихся квартир
#Минстрой #минимальный метраж #норматив
Минстрой не станет вводить норматив о минимальном метраже строящихся квартир

вчера, 15:30

В России
В Тамбовской области в результате конфликта в кафе погибла женщина
#конфликт #смерть #драка
В Тамбовской области в результате конфликта в кафе погибла женщина

вчера, 13:40

В России