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54 минуты назад
Рубль признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»
Российский рубль недооценен на 70%.
Журнал The Economist посчитал, что российский рубль недооценен на 70%, - следует из "индекса бигмака".
Сейчас бургер от McDonald's стоит в США 5,81 доллара (примерно 444 рубля), а в России — 135 рублей, или 1,77 доллара. То есть справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар — получается, что она недооценена на 70%.
Среди представленных в рейтинге валют российский рубль занял последнее место. Раньше, январе и июле 2021 года, он оказывался на предпоследней строчке, а последним был ливанский фунт. На этот раз предпоследнее место досталось турецкой лире, которая недооценена на 67,9%. При этом недооценка евро составила 14,7%, а британского фунта — 17,1%, - передает РИА Новости.
Среди переоцененных числятся две валюты — швейцарский франк (на 20,2%) и норвежская крона (на 10%). В двух предыдущих рейтингах к ним относилась и шведская крона, но теперь она считается недооцененной на 0,4%.
The Economist рассчитывает "индекс бигмака" дважды в год начиная с 1986 года. Показатель основан на теории паритета покупательной способности, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах.
За основу берется цена бигмака в разных странах. Если она оказывается выше, чем в США, то валюта считается переоцененной, если ниже — то наоборот.
Сейчас бургер от McDonald's стоит в США 5,81 доллара (примерно 444 рубля), а в России — 135 рублей, или 1,77 доллара. То есть справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар — получается, что она недооценена на 70%.
Среди представленных в рейтинге валют российский рубль занял последнее место. Раньше, январе и июле 2021 года, он оказывался на предпоследней строчке, а последним был ливанский фунт. На этот раз предпоследнее место досталось турецкой лире, которая недооценена на 67,9%. При этом недооценка евро составила 14,7%, а британского фунта — 17,1%, - передает РИА Новости.
Среди переоцененных числятся две валюты — швейцарский франк (на 20,2%) и норвежская крона (на 10%). В двух предыдущих рейтингах к ним относилась и шведская крона, но теперь она считается недооцененной на 0,4%.
The Economist рассчитывает "индекс бигмака" дважды в год начиная с 1986 года. Показатель основан на теории паритета покупательной способности, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах.
За основу берется цена бигмака в разных странах. Если она оказывается выше, чем в США, то валюта считается переоцененной, если ниже — то наоборот.