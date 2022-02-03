Общество

сегодня, 10:26

Что ждет Сокол по новому генплану, рассказали чиновники

9 1033
#генплан #Сокол
1
Что ждет Сокол по новому генплану, рассказали чиновники

В городе продолжается обсуждение проекта генплана развития Липецка до 2042 года.

На очередную встречу собрали жителей Сокола, чтобы поговорить о переменах, которые ждут район, в частности, улицы Минина и Пожарского. Здесь проектировщики предлагают совместить зоны индивидуальной, среднеэтажной и общественно-деловой застройки.

Встречу провели депутат горсовета, директор лицея №3 Светлана Тюнина, председатель департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка Александр Пушилин, начальник ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области» Виктория Катасонова. Жители улиц Минина и Пожарского высказались против перевода функционального назначения участков, на которых построены их дома.

- Сейчас вы переведете земли, а потом нас начнут сносить. Сначала у пенсионеров и одиноких выкупят дома, потом по соседству будут расти другие дома в несколько этажей, а потом и нас выдавят. А через наши дома дорогу хотят проложить. Кому вообще в голову пришла идея так сделать? - Обратились сокольцы к чиновникам.

Этим же вопросом задалась и модератор встречи депутат Светлана Тюнина. Ведь обсуждение острых вопросов можно было бы избежать, если бы мнение жителей было учтено до проведения проектных работ. На это Виктория Катасонова ответила, что проект разрабатывала специальная организация. И она смотрела на перспективу развития города.

- Все конструктивные замечания местных жителей будут учтены. Обсуждения генплана для того и проводятся, чтобы собрать мнения горожан, - успокоила людей Виктория Катасонова.

В качестве примера Виктория Катасонова привела недавнюю встречу с жителями СНТ «Сокол-1». В генплане проектировщики предложили изменить зону товарищества с индивидуального жилищного строительства на средне- и многоэтажную застройки. Это не устроило жителей «Сокол-1».

- Функциональное зонирование территории СНТ «Сокол-1» будет пересматриваться с учетом пожеланий местных жителей, так, мы уже прорабатываем вариант перевода этой территории в зону Ж-2, предусматривающую вариант застройки до четырёх этажей, - рассказала Виктория Катасонова.

В конце встречи чиновники напомнили, что все жители Липецка могут высказать свои предложения и замечания по проекту нового генерального плана. И попросили сокольцев выразить свое мнение именно в письменных замечаниях. Можно даже направить одно письмо с подписями всех заинтересованных лиц. Без этого их мнение не может быть учтено. На это собравшиеся ответили, что документ в скором времени будет передан.
Экспозиция и информационные материалы генплана размещены на сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры, а также в фойе здания по адресу: Театральная, 1. Предложения и замечания от липчан  принимают до 14 февраля в департаменте градостроительства и архитектуры (площадь Театральная, дом 1, кабинет 206), а также на электронную почту: proekt@lipetskcity.ru либо лично, при посещении экспозиции. Она работает по будням с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00.

В беседе с Городом48  Виктория Катасонова прокомментировала опасения, которые высказывают некоторые жители Сокола - что судьба их вполне благоустроенных домов решена, и они пойдут под снос ради дороги.

- Новый генплан ориентирован на развитие городских территорий, в том числе транспортной инфраструктуры, однако при его утверждении главное внимание будет уделяться мнению самих липчан. После того, как все они будет собраны, генплан пройдет корректировку. И уже с новым документам мы выйдем к людям, чтобы утвердить финальный вариант. Таким образом, новый генплан вступит в силу не раньше апреля. Но с замечаниями лучше не затягивать, - рассказала Виктория Катасонова
9 1033
#генплан #Сокол
1

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Катасоновой

1 минуту назад
Сегодня чиновник есть , завтра уволен .
ответить

Когда будет порядок

10 минут назад
Рудник, А МАНЕЖ, ДВЕ РАЗВАЛЕННЫЕ ОБЩАГИ КРАСУЮТСЯ НА САМОМ ВИДНОМ МЕСТЕ, ул. 50 лет НЛМК, УЖАС УЖАСНЫЙ
ответить

гость

11 минут назад
Ель, Старые районы настолько старые, в том числе и центр не блещет, что такие постройки до революции выглядели лучше, поля застраивают, а центр развалины, разве это нормально, единицы из развалюшек не согласные на лучшие условия жизни, набивают себе цену, разумный человек убежит из халупы в нормальное жилье. Учтут и благоустройство дорог и коммуникаций.
ответить

Рудник

20 минут назад
А Сырский Рудник ?
ответить

Брежнев

23 минуты назад
Мы будем жить теперь по новому, ах люба, люба,любэ, ах люба, люба, любэ, ах люба, Люберцы мои.
ответить

ЮВП

26 минут назад
Стройте в Тербунах, оставьте Липецк в покое.
ответить

НОДО начинать обсужденияс этих вопросов.

34 минуты назад
Сначало построить дедские сады, школу. Подвести магистрали горячего и холодного водоснобжения, так же котельные а затем можно будет думать о дольнейшем строительстве . И не коких врезаний в старые сети, которые не справляются в данный момент.
ответить

Ель

41 минуту назад
Ничего хорошего не ждёт. Уничтожение тихого и уютного района со своим историческим обликом, превращение его в ещё один гадюшники филиал дурдома Елецкого. Уничтожение яблоневого сада. Вчера только прочитала, что не будет застройки садоводстве. Теперь уже 4 х этажки там будут. Все, конец району. Дороги и так узкие, развязки неудобные. Машины задушатся в пробках. И так уже с утра на перекрёстке, где детский центр ни пройти, ни проехать. Там просто не разьедутся две машины. 40 лет октября узкая дорога, так по ней теперь ещё и автобус ходит, а что будет дальше.... Страшно подумать. Искали тихое уютное место для жилья, нашли и вот начинается.... Остановитесь, оставьте в покое старые районы! Стройте в поле свои гадюшники!
ответить

гость

45 минут назад
никакого в апреле! Только отмена, ничего не сделано - нет цифрового 3D-генплана, нет сетей, нет промышленности, планируют только сокращение населения.
ответить

Вовчик

51 минуту назад
Ежедневное отключение воды,газа и света его ждет
ответить

Еще в рубрике

За массу нарушений пансионат для инвалидов и пожилых людей оштрафовали на 100`000 рублей
#штраф #нарушение #медицина
1
За массу нарушений пансионат для инвалидов и пожилых людей оштрафовали на 100`000 рублей

11 минут назад

Общество
Кафе заплатит 125`000 рублей за нелегала на кухне
#штраф #патент #кафе
Кафе заплатит 125`000 рублей за нелегала на кухне

19 минут назад

Общество
Михаила Захарова хотят привлечь к оплате долгов разорившейся компании
#Михаил Захаров #банкротство #Су-5
5
Михаила Захарова хотят привлечь к оплате долгов разорившейся компании

45 минут назад

Общество
В сгоревшем сарае погиб житель Доброго
#МЧС #пожар
В сгоревшем сарае погиб житель Доброго

сегодня, 09:55

Общество
Спасённого участковым и волонтёрами вахтовика выписали из больницы
11
Спасённого участковым и волонтёрами вахтовика выписали из больницы

сегодня, 09:53

Общество
Мэр Ельца просит не пускать детей в кино и кафе
#омикрон #удаленка #школа
16
Мэр Ельца просит не пускать детей в кино и кафе

сегодня, 08:32

Общество