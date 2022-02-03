Общество
сегодня, 10:26
Что ждет Сокол по новому генплану, рассказали чиновники
В городе продолжается обсуждение проекта генплана развития Липецка до 2042 года.
На очередную встречу собрали жителей Сокола, чтобы поговорить о переменах, которые ждут район, в частности, улицы Минина и Пожарского. Здесь проектировщики предлагают совместить зоны индивидуальной, среднеэтажной и общественно-деловой застройки.
Встречу провели депутат горсовета, директор лицея №3 Светлана Тюнина, председатель департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка Александр Пушилин, начальник ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области» Виктория Катасонова. Жители улиц Минина и Пожарского высказались против перевода функционального назначения участков, на которых построены их дома.
- Сейчас вы переведете земли, а потом нас начнут сносить. Сначала у пенсионеров и одиноких выкупят дома, потом по соседству будут расти другие дома в несколько этажей, а потом и нас выдавят. А через наши дома дорогу хотят проложить. Кому вообще в голову пришла идея так сделать? - Обратились сокольцы к чиновникам.
Этим же вопросом задалась и модератор встречи депутат Светлана Тюнина. Ведь обсуждение острых вопросов можно было бы избежать, если бы мнение жителей было учтено до проведения проектных работ. На это Виктория Катасонова ответила, что проект разрабатывала специальная организация. И она смотрела на перспективу развития города.
- Все конструктивные замечания местных жителей будут учтены. Обсуждения генплана для того и проводятся, чтобы собрать мнения горожан, - успокоила людей Виктория Катасонова.
В качестве примера Виктория Катасонова привела недавнюю встречу с жителями СНТ «Сокол-1». В генплане проектировщики предложили изменить зону товарищества с индивидуального жилищного строительства на средне- и многоэтажную застройки. Это не устроило жителей «Сокол-1».
- Функциональное зонирование территории СНТ «Сокол-1» будет пересматриваться с учетом пожеланий местных жителей, так, мы уже прорабатываем вариант перевода этой территории в зону Ж-2, предусматривающую вариант застройки до четырёх этажей, - рассказала Виктория Катасонова.
В конце встречи чиновники напомнили, что все жители Липецка могут высказать свои предложения и замечания по проекту нового генерального плана. И попросили сокольцев выразить свое мнение именно в письменных замечаниях. Можно даже направить одно письмо с подписями всех заинтересованных лиц. Без этого их мнение не может быть учтено. На это собравшиеся ответили, что документ в скором времени будет передан.
Экспозиция и информационные материалы генплана размещены на сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры, а также в фойе здания по адресу: Театральная, 1. Предложения и замечания от липчан принимают до 14 февраля в департаменте градостроительства и архитектуры (площадь Театральная, дом 1, кабинет 206), а также на электронную почту: proekt@lipetskcity.ru либо лично, при посещении экспозиции. Она работает по будням с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00.
В беседе с Городом48 Виктория Катасонова прокомментировала опасения, которые высказывают некоторые жители Сокола - что судьба их вполне благоустроенных домов решена, и они пойдут под снос ради дороги.
- Новый генплан ориентирован на развитие городских территорий, в том числе транспортной инфраструктуры, однако при его утверждении главное внимание будет уделяться мнению самих липчан. После того, как все они будет собраны, генплан пройдет корректировку. И уже с новым документам мы выйдем к людям, чтобы утвердить финальный вариант. Таким образом, новый генплан вступит в силу не раньше апреля. Но с замечаниями лучше не затягивать, - рассказала Виктория Катасонова
Встречу провели депутат горсовета, директор лицея №3 Светлана Тюнина, председатель департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка Александр Пушилин, начальник ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области» Виктория Катасонова. Жители улиц Минина и Пожарского высказались против перевода функционального назначения участков, на которых построены их дома.
- Сейчас вы переведете земли, а потом нас начнут сносить. Сначала у пенсионеров и одиноких выкупят дома, потом по соседству будут расти другие дома в несколько этажей, а потом и нас выдавят. А через наши дома дорогу хотят проложить. Кому вообще в голову пришла идея так сделать? - Обратились сокольцы к чиновникам.
Этим же вопросом задалась и модератор встречи депутат Светлана Тюнина. Ведь обсуждение острых вопросов можно было бы избежать, если бы мнение жителей было учтено до проведения проектных работ. На это Виктория Катасонова ответила, что проект разрабатывала специальная организация. И она смотрела на перспективу развития города.
- Все конструктивные замечания местных жителей будут учтены. Обсуждения генплана для того и проводятся, чтобы собрать мнения горожан, - успокоила людей Виктория Катасонова.
В качестве примера Виктория Катасонова привела недавнюю встречу с жителями СНТ «Сокол-1». В генплане проектировщики предложили изменить зону товарищества с индивидуального жилищного строительства на средне- и многоэтажную застройки. Это не устроило жителей «Сокол-1».
- Функциональное зонирование территории СНТ «Сокол-1» будет пересматриваться с учетом пожеланий местных жителей, так, мы уже прорабатываем вариант перевода этой территории в зону Ж-2, предусматривающую вариант застройки до четырёх этажей, - рассказала Виктория Катасонова.
В конце встречи чиновники напомнили, что все жители Липецка могут высказать свои предложения и замечания по проекту нового генерального плана. И попросили сокольцев выразить свое мнение именно в письменных замечаниях. Можно даже направить одно письмо с подписями всех заинтересованных лиц. Без этого их мнение не может быть учтено. На это собравшиеся ответили, что документ в скором времени будет передан.
Экспозиция и информационные материалы генплана размещены на сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры, а также в фойе здания по адресу: Театральная, 1. Предложения и замечания от липчан принимают до 14 февраля в департаменте градостроительства и архитектуры (площадь Театральная, дом 1, кабинет 206), а также на электронную почту: proekt@lipetskcity.ru либо лично, при посещении экспозиции. Она работает по будням с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00.
В беседе с Городом48 Виктория Катасонова прокомментировала опасения, которые высказывают некоторые жители Сокола - что судьба их вполне благоустроенных домов решена, и они пойдут под снос ради дороги.
- Новый генплан ориентирован на развитие городских территорий, в том числе транспортной инфраструктуры, однако при его утверждении главное внимание будет уделяться мнению самих липчан. После того, как все они будет собраны, генплан пройдет корректировку. И уже с новым документам мы выйдем к людям, чтобы утвердить финальный вариант. Таким образом, новый генплан вступит в силу не раньше апреля. Но с замечаниями лучше не затягивать, - рассказала Виктория Катасонова
Катасоновой
Когда будет порядок
гость
Рудник
Брежнев
ЮВП
НОДО начинать обсужденияс этих вопросов.
Ель
гость
Вовчик