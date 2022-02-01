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Генпрокуратура готовит предложения об отмене ошибочных штрафов с дорожных камер
Генеральная прокуратура готовит поправки к законодательству в сфере применения дорожных камер, чтобы сделать более удобной процедуру отмены ошибочных штрафов.
Дорожные камеры по-прежнему порой "используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями", - считают в Генпрокуратуре по итогам проверки работы комплексов автоматической фиксации в 2021 году. В надзорном ведомстве предлагают скорректировать законодательство для более удобного аннулирования ошибочных штрафов, назначенных гражданам. Инициатива ранее уже выдвигалась Минюстом и депутатами Госдума, однако до логического завершения дело так и не дошло.
В прошлом году региональные прокуроры проверяли законность применения дорожных камер и правомочность договоров на эксплуатацию систем фиксации нарушений ПДД, - отметили в ведомстве. "Несмотря на принимаемые ведомствами меры, ситуация в данной сфере продолжала оставаться сложной",— заявили в надзорном органе.
Прокуроры Бурятии, Дагестана, Карелии, Краснодарского, Хабаровского краев, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Московской, Омской, Самарской, Ульяновской областей, в частности, обнаружили камеры, установленные "за пределами мест концентрации ДТП". Согласно методике определения мест дисклокации камер (утверждена в 2018 году), это непременное условие их установки. В результате "мер реагирования" комплексы остались только на участках с высокой аварийностью.
В республике Марий Эл, Архангельской, Владимирской, Воронежской, Магаданской, Оренбургской, Саратовской, Томской областях, ХМАО и ряде других субъектов прокуратуры выявили случаи «простоя и неисправности комплексов», в том числе в результате "попустительства со стороны уполномоченных органов власти" и "ненадлежащего" обслуживания оборудования.
В Белгородской области, к примеру, обнаружилось 210 камер на сумму в 130 млн руб., которые не работают с 2019 года из-за "технической непригодности": по требованию прокуратуры готовится документация для восстановления оборудования. А в Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения камер, которые не использовались на протяжении шести лет и в результате пришли в негодность. Все это свидетельствует о "неэффективном использовании государственного имущества". Отмечается, что в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на закупку приборов в регионах будет выделено 28,7 млрд рублей до 2030 года.
Проанализировав опыт проверок, в Генпрокуратуре готовят предложения по изменению законодательства в сфере применения камер, в частности, речь идет о внесении поправок к закону "Об автодорогах и о дорожной деятельности".
Законопроект, в частности, позволит даже без заявлений пострадавших граждан аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы камеры.
В настоящее время без обращения гражданина или протеста прокуратуры ГИБДД отменить постановление не может.