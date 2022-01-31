Коронавирус
34 минуты назад
За сутки в Липецкой области выявили 985 случаев COVID-19, 8 человек умерли
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Для сравнения: 31 января 2021 года были выявлены 150 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 985 новых случаев коронавирусной инфекции. Резкий рост последних дней неожиданно прекратился, напомним, накануне выявили 990 новых случаев заболевания. Сегодня умерли 8 человек, 66 — вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 92 574 случая COVID-19, госпитализировали 53 человека, выздоровели 82 302 человека, умерли 3 032 человека.
По данным на 28 января коллективный иммунитет в Липецкой области составляет 78,5%.
В России за сутки выявлены 124 070 случаев COVID-19, госпитализировали — 9 090 человек, выздоровели 30 130 человек, умер — 621 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 11 861 077 случаев COVID-19, выздоровел 10 248 281 человек, умерли — 331 349 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 92 574 случая COVID-19, госпитализировали 53 человека, выздоровели 82 302 человека, умерли 3 032 человека.
По данным на 28 января коллективный иммунитет в Липецкой области составляет 78,5%.
В России за сутки выявлены 124 070 случаев COVID-19, госпитализировали — 9 090 человек, выздоровели 30 130 человек, умер — 621 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 11 861 077 случаев COVID-19, выздоровел 10 248 281 человек, умерли — 331 349 человек.
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