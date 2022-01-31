Коронавирус

34 минуты назад

За сутки в Липецкой области выявили 985 случаев COVID-19, 8 человек умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 985 случаев COVID-19, 8 человек умерли

Для сравнения: 31 января 2021 года были выявлены 150 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 985 новых случаев коронавирусной инфекции. Резкий рост последних дней неожиданно прекратился, напомним, накануне выявили 990 новых случаев заболевания. Сегодня умерли 8 человек, 66 — вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 92 574 случая COVID-19, госпитализировали 53 человека, выздоровели 82 302 человека, умерли 3 032 человека.

По данным на 28 января коллективный иммунитет в Липецкой области составляет 78,5%.

В России за сутки выявлены 124 070 случаев COVID-19, госпитализировали — 9 090 человек, выздоровели 30 130 человек, умер — 621 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 11 861 077 случаев COVID-19, выздоровел 10 248 281 человек, умерли — 331 349 человек.
6 830
#коронавирус
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Комментарии (6)

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гость

6 минут назад
ГОСТЬ53, Знаете лечат не деньгами , а лекарствами , которые против ковида ещё не изобрели .
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777

6 минут назад
Всего -5 чем вчера это символическая погрешность вполне вероятно завтра будет более 1000 заражений а то и 1100.
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горожанка

11 минут назад
Смертность у нас высокая потому , что выгодно большое число заболевших за них платят огромные деньги.
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гость

14 минут назад
ГОСТЬ53, А что где то в мире уже изобрели лекарство от ковида ?
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горожанка

16 минут назад
что вы врете людям,сколько людей ходят везде и ни кто не прячется . В детских садах дети резвятся на улице,в школах полно детей. На улице люди гуляют на распашку, без шапок и ни кто не боится ваших вирусов . Забили людям голову зомби картинками,а сами рады получать государственные поддержки , это бизнес.
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ГОСТЬ53

25 минут назад
Да чем же так лечат то??? ну почему такая смертность??? ведь огромные деньги выделяются!!!!!
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