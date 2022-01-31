44 минуты назад
В Подмосковье в воинской части контрактник застрелил солдата-срочника
Стрельба произошла в комнате вооружения войсковой части ПВО в деревне Троице-Сельцо, в результате погиб солдат срочной службы.
Трагедия случилось в деревне Троице-Сельцо.
"По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение", — отмечается в сообщении.
"Находясь в комнате вооружения, мужчина выстрелил в голову 25-летнему солдату-срочнику. Он погиб. На месте работают оперативные службы", - пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на источники.
"Стрелял 50-летний старший прапорщик", - сообщил телеграм-канал Baza.
Командование воинской части и правоохранительные органы начали проверку случившегося, на месте работает комиссия.
Валентина Ивановна