В России

44 минуты назад

В Подмосковье в воинской части контрактник застрелил солдата-срочника

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#стрельба #армия

Стрельба произошла в комнате вооружения войсковой части ПВО в деревне Троице-Сельцо, в результате погиб солдат срочной службы.

Военнослужащий-контрактник застрелил солдата, проходившего срочную службу, в воинской части в Московской области, - рассказали РБК в пресс-службе Западного военного округа.

Трагедия случилось в деревне Троице-Сельцо.

"По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение", — отмечается в сообщении.

"Находясь в комнате вооружения, мужчина выстрелил в голову 25-летнему солдату-срочнику. Он погиб. На месте работают оперативные службы", - пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на источники.

"Стрелял 50-летний старший прапорщик", - сообщил телеграм-канал Baza.

Командование воинской части и правоохранительные органы начали проверку случившегося, на месте работает комиссия.
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#стрельба #армия

Комментарии (1)

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Валентина Ивановна

4 минуты назад
Какой ужас, такое впечатление , что контрактники и пьют и ннаркоманят . Где был дежурный офицерПод трибунал весь офицерский состав. .Глубокое сочувствие матери погибшего
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