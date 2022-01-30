Общество
43 минуты назад
Ночью частично перекроют улицу Московскую для вывоза снега
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Сотрудники муниципального управления благоустройства продолжают наводить порядок на улицах города.
Сегодня ночью работы по уборке снега запланированы на Сапёрном спуске, улицах Зегеля, Зои Космодемьянской, Тельмана, Баумана, Фрунзе, площадях Революции и Театральная, проезде Шишкина и проспекте 60-летия СССР.
В связи с вывозом снега на отрезке улицы Московская от площади Великолепова до Кольца трубного завода с 2.00 до завершения работ, ориентировочно до 5.00, будет частично перекрыто движение транспорта. Липчан просят быть внимательнее и осторожнее при проезде данного участка, сообщили в городском управлении благоустройства.
Завтра днём сотрудники предприятия будут работать в 1-м, 2-м, 25-м, и 15-м микрорайонах, а также а районах НЛМК и Карьера. Кроме того, продолжат вывозить снег с улиц Космонавтов, Терешковой, Гагарина, Московская, проспектов 60-летия СССР и Мира.
В связи с вывозом снега на отрезке улицы Московская от площади Великолепова до Кольца трубного завода с 2.00 до завершения работ, ориентировочно до 5.00, будет частично перекрыто движение транспорта. Липчан просят быть внимательнее и осторожнее при проезде данного участка, сообщили в городском управлении благоустройства.
Завтра днём сотрудники предприятия будут работать в 1-м, 2-м, 25-м, и 15-м микрорайонах, а также а районах НЛМК и Карьера. Кроме того, продолжат вывозить снег с улиц Космонавтов, Терешковой, Гагарина, Московская, проспектов 60-летия СССР и Мира.
264