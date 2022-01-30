Общество

43 минуты назад

Ночью частично перекроют улицу Московскую для вывоза снега

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#вывоз снега
Ночью частично перекроют улицу Московскую для вывоза снега

Сотрудники муниципального управления благоустройства продолжают наводить порядок на улицах города.

Сегодня ночью работы по уборке снега запланированы на Сапёрном спуске, улицах Зегеля, Зои Космодемьянской, Тельмана, Баумана, Фрунзе, площадях Революции и Театральная, проезде Шишкина и проспекте 60-летия СССР.

В связи с вывозом снега на отрезке улицы Московская от площади Великолепова до Кольца трубного завода с 2.00 до завершения работ, ориентировочно до 5.00, будет частично перекрыто движение транспорта. Липчан просят быть внимательнее и осторожнее при проезде данного участка, сообщили в городском управлении благоустройства.

Завтра днём сотрудники предприятия будут работать в 1-м,  2-м,  25-м, и 15-м микрорайонах, а также а районах НЛМК и Карьера. Кроме того, продолжат вывозить снег с улиц Космонавтов, Терешковой, Гагарина, Московская, проспектов 60-летия СССР и Мира.
264
#вывоз снега

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