Коронавирус

22 минуты назад

Около 600 липецких родителей хотят сделать детям прививки от коронавируса

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#вакцинация #коронавирус #дети
Около 600 липецких родителей хотят сделать детям прививки от коронавируса

Первая партия вакцины для подростков поступила накануне.

Напомним, Липецкая область получила первую партию препарата «Спутник-М» для иммунизации детей от коронавируса. Доставлены 720 комплектов вакцины, всего ожидается около пяти тысяч доз, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области. Делать прививки ещё не начали — сейчас вакцину распределяют по учреждениям.

Ранее по запросу детских поликлиник администрации школ собирали информацию об учениках в возрасте от 12 до 17 лет включительно, желающих привиться от COVID-19. Подобная процедура для детей до 15 лет возможна только с письменного согласия родителей. С 15 лет подросток может принимать решение о прививке сам.

Как сообщила GOROD48 начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления здравоохранения Липецкой области Татьяна Мальцева, по итогам сбора информации в школах Липецка сделать прививки от коронавируса своим детям уже изъявили желание около 600 человек, информацию в районах пока собирают.

Первая партия вакцины «Спутник-М» будет распределена по детским поликлиникам Липецка, Ельца, Липецкого, Данковского, Грязинского, Усманского районов. Препарат предназначен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 18 лет из групп риска по тяжёлому течению COVID-19.
4 334
#вакцинация #коронавирус #дети

Комментарии (4)

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Правда

8 минут назад
Только их никто не знает и не видел но они есть!!!
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МестныйЯ

8 минут назад
Как хорошо, что процент этих "родителей" такой маленький относительно общего количества.
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аноним

11 минут назад
пусть чо хотят. то и делаю, нам зачем эти цифры? думаете,услышим. что дураки имеются и тоже побежим?
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Лип

11 минут назад
Покажите этих ....не дородителей?
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