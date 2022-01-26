Коронавирус
22 минуты назад
Около 600 липецких родителей хотят сделать детям прививки от коронавируса
Первая партия вакцины для подростков поступила накануне.
Напомним, Липецкая область получила первую партию препарата «Спутник-М» для иммунизации детей от коронавируса. Доставлены 720 комплектов вакцины, всего ожидается около пяти тысяч доз, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области. Делать прививки ещё не начали — сейчас вакцину распределяют по учреждениям.
Ранее по запросу детских поликлиник администрации школ собирали информацию об учениках в возрасте от 12 до 17 лет включительно, желающих привиться от COVID-19. Подобная процедура для детей до 15 лет возможна только с письменного согласия родителей. С 15 лет подросток может принимать решение о прививке сам.
Как сообщила GOROD48 начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления здравоохранения Липецкой области Татьяна Мальцева, по итогам сбора информации в школах Липецка сделать прививки от коронавируса своим детям уже изъявили желание около 600 человек, информацию в районах пока собирают.
Первая партия вакцины «Спутник-М» будет распределена по детским поликлиникам Липецка, Ельца, Липецкого, Данковского, Грязинского, Усманского районов. Препарат предназначен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 18 лет из групп риска по тяжёлому течению COVID-19.
Ранее по запросу детских поликлиник администрации школ собирали информацию об учениках в возрасте от 12 до 17 лет включительно, желающих привиться от COVID-19. Подобная процедура для детей до 15 лет возможна только с письменного согласия родителей. С 15 лет подросток может принимать решение о прививке сам.
Как сообщила GOROD48 начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения управления здравоохранения Липецкой области Татьяна Мальцева, по итогам сбора информации в школах Липецка сделать прививки от коронавируса своим детям уже изъявили желание около 600 человек, информацию в районах пока собирают.
Первая партия вакцины «Спутник-М» будет распределена по детским поликлиникам Липецка, Ельца, Липецкого, Данковского, Грязинского, Усманского районов. Препарат предназначен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 18 лет из групп риска по тяжёлому течению COVID-19.
Правда
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