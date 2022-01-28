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Минтруда хочет объединить ПФР и ФСС в единый Социальный фонд
К 2023 году правительство РФ планирует объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в Социальный фонд.
К 2023 году правительство РФ планирует унифицировать отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в ПФР и ФСС. Отказ от существующего в этой сфере сейчас многообразия связан с объединением двух фондов в единую структуру — Социальный фонд.
Минтруда предлагает объединить две организации в единую структуру, присвоив ей новый организационно-правовой статус — внебюджетный фонд, - говорится в материалах Министерства.
В настоящее время организационно-правовая форма обоих фондов — государственное учреждение, она закреплена в Бюджетном кодексе. Согласно проекту закона "О Фонде пенсионного и социального страхования РФ", внебюджетный фонд — это некоммерческая организация для осуществления функций по обязательному социальному (пенсионному) страхованию и мер социальной поддержки. Ее учредителем выступает правительство, а собственником имущества фонда, так же как и ответственным по публичным обязательствам фонда,— РФ.
Хотя координировать работу нового фонда все также будет Минтруд, в структуре его управления появится принципиально новый орган — наблюдательный совет.
Он будет состоять из семи человек — представителей работодателей и профсоюзов, Совета федерации и Госдумы, вице-премьера — координатора РТК, главы Минтруда и самого председателя фонда. В компетенции совета, как сообщает источник в правительстве, будут находиться вопросы стратегического развития фонда: размер страховых тарифов, использование резервных средств фонда, формирование его бюджета и рассмотрение кандидатур на место председателя организации. Впрочем, окончательное решение о выборе главы фонда остается за председателем правительства — как и сейчас.
Административные расходы на работу нового фонда (на выплату зарплат сотрудникам, содержание имущества и обслуживание IT-систем), как отмечают источники в социальном блоке, не должны превысить показатель, заложенный в федеральном бюджете для ПФР и ФСС, то есть примерно 1% от их расходов. В то же время, говорят они, в Минтруде надеются на экономию бюджетных средств по двум последним статьям расходов — за счет эффекта масштаба, а также с помощью сокращения расходов на управленческий аппарат будущего фонда. Основная масса сотрудников и ПФР, и ФСС (в сумме — более 130 тыс. человек по всей стране) при этом должны остаться на своих рабочих местах или быть переопределены на новые позиции в обновленной структуре фонда.
Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию — чтобы летом можно было бы подготовить проект объединенного бюджета фонда на 2023–2025 годы. Помимо этого документа, ведомство также разработало пакет поправок к Бюджетному и Гражданскому кодексам и ряду федеральных законов — работа над ними также будет идти уже в этом году.
За объединением фондов в единую структуру последуют новшества не только для застрахованных, но и для работодателей, а именно унификация отдельных положений тарифной политики ПФР и ФСС.
В первую очередь Минтруд планирует ввести так называемый единый тариф с общим порогом взносооблагаемой базы для уплаты взносов на пенсионное страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Сейчас ставка тарифа по пенсионному страхованию для всех работодателей, за исключением льготных категорий, составляет 22% в пределах базы (1,565 млн руб.) и 10% сверх этой суммы, для взносов в ФСС — 2,9% при зарплате до 1,032 млн руб. и 0% сверх этой суммы. С 2023 года, по замыслу Минтруда, все работодатели будут уплачивать и пенсионные, и социальные взносы в том же размере, однако в виде единого платежа и исходя из наличия единой взносооблагаемой базы (1,565 млн руб.). Кроме того, ведомство предлагает обязать работодателей платить социальные взносы и за сотрудников, которые работают в рамках гражданско-правовых договоров.
Минтруд не планирует менять количество и порядок льгот по страховым взносам, которые существуют сейчас, такими привилегиями, напомним, сейчас обладает малый и средний бизнес (единый тариф составляет 15% с выплат выше МРОТ), резиденты ТОР, СОНКО, благотворительные организации, «Сколково», ИТ-организации, организации-мультипликаторы (им предлагается установить тариф 7,6%, что позволит ряду типов предприятий уменьшить расходы на взносы) и суда (тариф — 0% с выплат экипажу, до 2027 года).
Переход на единый тариф также позволит фонду принимать от работодателей все необходимые сведения о работниках и уплаченных за них страховых взносах в виде единой ежемесячной формы.