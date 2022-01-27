24 минуты назад
Слабослышащий спортсмен из Липецка завоевал «бронзу» чемпионата России
19-летний Максим Нерубацкий уступил победителю молодёжного первенства мира.
В весовой категории до 72 кг 19-летний липчанин провёл две схватки: одну из них он выиграл у москвича Олега Коваленко, а во второй уступил уроженцу Кабардино-Балкарии, сейчас выступающему за Москву Азрету Мудранову.
Мудранов следом и стал победителем чемпионата, причём уже в третий раз, а кроме того в его копилке «золото» молодёжного чемпионата мира.
Год назад Нерубацкий занял четвертое место в чемпионате страны, поэтому теперь его можно поздравить с шагом вперёд в карьере. А его тренера Сергея Нацвина — с тем, что подготовил очередного призёра России.
На владимирском ковре выступали ещё два воспитанника Нацвина: Анатолий Леденёв занял 5-е место в категории до 87 кг, а Михаил Ниясов стал 8-м в весе до 97 кг. Причём путь Леденёва к пьедесталу прервал только Давид Трегубов (Москва/Екатеринбург) чемпион Сурдлимпийских игр — своеобразного аналога Олимпиады среди инвалидов по слуху.
Фото из архива участников соревнований.
Правда