Спорт

24 минуты назад

Слабослышащий спортсмен из Липецка завоевал «бронзу» чемпионата России

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#Греко-римская борьба #инвалиды по слуху
Слабослышащий спортсмен из Липецка завоевал «бронзу» чемпионата России

19-летний Максим Нерубацкий уступил победителю молодёжного первенства мира.

Воспитанник областной комплексной спортивной адаптивной школы Максим Нерубацкий во Владимире поднялся на пьедестал почёта чемпионата России по греко-римской борьбе среди слабослышащих спортсменов.

В весовой категории до 72 кг 19-летний липчанин провёл две схватки: одну из них он выиграл у москвича Олега Коваленко, а во второй уступил уроженцу Кабардино-Балкарии, сейчас выступающему за Москву Азрету Мудранову.

Мудранов следом и стал победителем чемпионата, причём уже в третий раз, а кроме того в его копилке «золото» молодёжного чемпионата мира.

Год назад Нерубацкий занял четвертое место в чемпионате страны, поэтому теперь его можно поздравить с  шагом вперёд в карьере. А его тренера Сергея Нацвина — с тем, что подготовил очередного призёра России.

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На владимирском ковре выступали ещё два воспитанника Нацвина: Анатолий Леденёв занял 5-е место в категории до 87 кг, а Михаил Ниясов стал 8-м в весе до 97 кг. Причём путь Леденёва к пьедесталу прервал только Давид Трегубов (Москва/Екатеринбург) чемпион Сурдлимпийских игр — своеобразного аналога Олимпиады среди инвалидов по слуху.

Фото из архива участников соревнований.

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#Греко-римская борьба #инвалиды по слуху

Комментарии (1)

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Правда

7 минут назад
Молодчина.Так держать.
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