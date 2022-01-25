Коронавирус
50 минут назад
Липецкая область получила вакцину для детей от COVID-19
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Препарат предназначен для детей из группы риска по коронавирусу.
Липецкая область получила первую партию препарата «Спутник-М» для иммунизации детей от коронавируса. Доставлены 720 комплектов вакцины, всего ожидается около пяти тысяч доз, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.
В ближайшее время «Спутник-М» поступит в детские поликлиники Липецка, Ельца, Липецкого, Данковского, Грязинского, Усманского районов.
Препарат предназначен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 18 лет из групп риска по тяжёлому течению COVID-19.
В ближайшее время «Спутник-М» поступит в детские поликлиники Липецка, Ельца, Липецкого, Данковского, Грязинского, Усманского районов.
Препарат предназначен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 18 лет из групп риска по тяжёлому течению COVID-19.
2 427
Шо Шо?
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