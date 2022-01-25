Коронавирус

50 минут назад

Липецкая область получила вакцину для детей от COVID-19

2 427
#коронавирус #вакцина
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Липецкая область получила вакцину для детей от COVID-19

Препарат предназначен для детей из группы риска по коронавирусу.

Липецкая область получила первую партию препарата «Спутник-М» для иммунизации детей от коронавируса. Доставлены 720 комплектов вакцины, всего ожидается около пяти тысяч доз, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.

В ближайшее время «Спутник-М»  поступит в детские поликлиники Липецка, Ельца, Липецкого, Данковского, Грязинского, Усманского районов.

Препарат предназначен для вакцинации детей в возрасте от 12 до 18 лет из групп риска по тяжёлому течению COVID-19. 

2 427
#коронавирус #вакцина
1

Комментарии (2)

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Шо Шо?

29 минут назад
Из группы риска? Это кто туда попадает? А зачем тогда в школах проводят срочный опрос про вакцинацию?
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???

35 минут назад
Заголовок прочитайте. Какой грамотей писал?
ответить

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