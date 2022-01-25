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Приговор Юлии Брунцевой устоял в Саратове: 8 лет за смертельное ДТП
Вышестоящая инстанция подтвердила верность выводов суда первой инстанции.
Первый кассационный суд общей инстанции (Саратов) оставил в силе приговор Октябрьского районного суда Липецка, вынесенный Юлии Брунцевой. Прошлой весной ее признали виновной в смертельном ДТП. В саратовском кассационном суде не нашли оснований ни для смягчения, ни для ужесточения наказания. На них настаивали, соответственно, защитник осужденной и потерпевшие — родители погибшего в аварии липчанина.
Напомним, 24 марта 2021 года Октябрьский районный суд Липецка признал 38-летнюю Юлию Брунцеву виновной в совершении пьяного ДТП, приведшего к гибели 18-летнего Александра Костина и травмированию его родителей. Брунцеву приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате 2,2 млн рублей компенсаций родным погибшего юноши. Женщина взяли под стражу в зале суда. С этого момента она начала отбывать наказание.
Авария, в которой обвинялась Юлия Брунцева, произошла на улице Зеленой в посёлке Тракторостроителей вечером 9 августа 2020 года. В результате столкновения автомобилей «Toyota RAV4», которым управляла Брунцева, и «ВАЗ 2107» семьи Костиных 18-летний Александр Костин получил смертельные травмы, пострадали его отец и мать. Отец парня стал после аварии инвалидом.
Видео с места аварии. Vk.com
Кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отправиться к месту учебы.
В конце августа 2020 года следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Было установлено, что женщина села за руль после употребления алкоголя. Техническая экспертиза подтвердила, что Юлия Брунцева, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон неспешно едущего грузовика.
Напомним, 24 марта 2021 года Октябрьский районный суд Липецка признал 38-летнюю Юлию Брунцеву виновной в совершении пьяного ДТП, приведшего к гибели 18-летнего Александра Костина и травмированию его родителей. Брунцеву приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате 2,2 млн рублей компенсаций родным погибшего юноши. Женщина взяли под стражу в зале суда. С этого момента она начала отбывать наказание.
Авария, в которой обвинялась Юлия Брунцева, произошла на улице Зеленой в посёлке Тракторостроителей вечером 9 августа 2020 года. В результате столкновения автомобилей «Toyota RAV4», которым управляла Брунцева, и «ВАЗ 2107» семьи Костиных 18-летний Александр Костин получил смертельные травмы, пострадали его отец и мать. Отец парня стал после аварии инвалидом.
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Видео с места аварии. Vk.com
Кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отправиться к месту учебы.
В конце августа 2020 года следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Было установлено, что женщина села за руль после употребления алкоголя. Техническая экспертиза подтвердила, что Юлия Брунцева, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон неспешно едущего грузовика.
Комментарии (11)
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