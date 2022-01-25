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Приговор Юлии Брунцевой устоял в Саратове: 8 лет за смертельное ДТП

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#приговор #авария #ДТП #Брунцева
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Приговор Юлии Брунцевой устоял в Саратове: 8 лет за смертельное ДТП

Вышестоящая инстанция подтвердила верность выводов суда первой инстанции.

Первый кассационный суд общей инстанции (Саратов) оставил в силе приговор Октябрьского районного суда Липецка, вынесенный Юлии Брунцевой. Прошлой весной ее признали виновной в смертельном ДТП. В саратовском кассационном суде не нашли оснований ни для смягчения, ни для ужесточения наказания. На них настаивали, соответственно, защитник осужденной и потерпевшие — родители погибшего в аварии липчанина.

Напомним, 24 марта 2021 года Октябрьский районный суд Липецка признал 38-летнюю Юлию Брунцеву виновной в совершении пьяного ДТП, приведшего к гибели 18-летнего Александра Костина и травмированию его родителей. Брунцеву приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате 2,2 млн рублей компенсаций родным погибшего юноши. Женщина взяли под стражу в зале суда. С этого момента она начала отбывать наказание.

Авария, в которой обвинялась Юлия Брунцева, произошла на улице Зеленой в посёлке Тракторостроителей вечером 9 августа 2020 года. В результате столкновения автомобилей «Toyota RAV4», которым управляла Брунцева, и «ВАЗ 2107» семьи Костиных 18-летний Александр Костин получил смертельные травмы, пострадали его отец и мать. Отец парня стал после аварии инвалидом.

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Видео с места аварии. Vk.com

Кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отправиться к месту учебы.

В конце августа 2020 года следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Было установлено, что женщина села за руль после употребления алкоголя. Техническая экспертиза подтвердила, что Юлия Брунцева, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон неспешно едущего грузовика.
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#приговор #авария #ДТП #Брунцева
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Комментарии (11)

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Я

15 минут назад
Гость, под домашним арестом пока,так совсем недавно писал город 48
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Эта женщина

27 минут назад
наполнена негодяйским содержанием.
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Гость

42 минуты назад
Погиб парень , две жизни искалечены и пьянь которая отсидит 8 лет. За такое ДТП в пьяном виде надо судить как за умышленное убийство
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липчанка

48 минут назад
Мало,очень мало за смерть ребенка,ей пожизненно надо дать и отправить на Соловки
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Гость

51 минуту назад
Пьяным за рулём не должно быть поблажек, напился сиди дома, а не травмируй людей, кто-то без сына теперь, не привели Господи испытать такое
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Очевидец

55 минут назад
колония общего режима.......это любая еда за деньги, телевизор а потом УДО и через 3 года на свободе. Конечно алкаши ничего не будут бояться и будут дальше бухими машинами управлять. Отбирать у алкашей машину в доход государства как только их поймали пьяными за рулем.
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Мимо проходил

сегодня, 13:08
А она разве сидит?
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справедливо

сегодня, 13:07
может за 4 года поймет. дров наломала и свою жизнь
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Гость

сегодня, 13:06
А как дела обстоят с танцующей?? Которая пьяная ребенка сделала инвалидом.
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Лэм

сегодня, 13:05
Уж год отсидела считай
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