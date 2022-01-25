Коронавирус

55 минут назад

За сутки в Липецкой области госпитализировали 53 больных COVID-19

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области госпитализировали 53 больных COVID-19

Для сравнения: 25 января 2021 года были выявлены 153 случая инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 306 новых случаев коронавирусной инфекции, 6 человек умерли, 53 человека госпитализировали, 235 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 88 401 случай COVID-19, выздоровел 81 301 человек, умерли — 2 989 человек.

В России за сутки выявлены 67 809 случаев COVID-19, госпитализировали — 12 837 человек, выздоровели — 26 404 человека, умер — 681 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 11 241 109 случаев COVID-19, выздоровели 10 071 740 человек, умерли — 327 448 человек.
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#коронавирус
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Комментарии (3)

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Чинуша

24 минуты назад
Меня не одна бацилла не берет . По заграницам летаю, загораю и зарплата капает за ковыряние в носу. Капитализмы прекрасен .
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Россиянка

32 минуты назад
ннн, мне кажется искусственно подогреваемая зарубежными поездками пандемия,она очень выгодна для создателей вакцин и врачей и будет длиться бесконечно.
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ннн

46 минут назад
как интересно,в новый год эпидемии не было .депутаты и чиновники патриоты съездили на свою родину и привезли заразы. а границу никто не закрывает. да еще Турцию рекламируют.
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