Коронавирус
55 минут назад
За сутки в Липецкой области госпитализировали 53 больных COVID-19
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Для сравнения: 25 января 2021 года были выявлены 153 случая инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 306 новых случаев коронавирусной инфекции, 6 человек умерли, 53 человека госпитализировали, 235 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 88 401 случай COVID-19, выздоровел 81 301 человек, умерли — 2 989 человек.
В России за сутки выявлены 67 809 случаев COVID-19, госпитализировали — 12 837 человек, выздоровели — 26 404 человека, умер — 681 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 11 241 109 случаев COVID-19, выздоровели 10 071 740 человек, умерли — 327 448 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 88 401 случай COVID-19, выздоровел 81 301 человек, умерли — 2 989 человек.
В России за сутки выявлены 67 809 случаев COVID-19, госпитализировали — 12 837 человек, выздоровели — 26 404 человека, умер — 681 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 11 241 109 случаев COVID-19, выздоровели 10 071 740 человек, умерли — 327 448 человек.
3 1166
Чинуша
Россиянка
ннн