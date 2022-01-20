В России
сегодня, 10:26
В России могут ввести учет и маркировку домашних животных
Поправки о домашних животных планируют внести ко второму чтению законопроекта.
В России планируют ввести учет и обязательную маркировку домашних животных, - рассказал "Известиям" со ссылкой на Минсельхоз первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Минсельхоз подготовит поправки в законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии".
Данным проектом в законодательство вводятся понятия маркировки и учета животных в России. Еще в ноябре прошлого года он был внесен правительством в Госдуму. Но в нынешней редакции касается только сельхозживотных. О том, что это будет исправлено, говорится в ответе Минсельхоза депутату, который обратился с этим вопросом к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.
"Минсельхоз является ответственным исполнителем по перечню поручений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным от 15 мая 2021 года, согласно которому необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие ведение учета домашних питомцев", — говорится в документе.
Отмечается, что и указанное поручение, и законопроект направлены на регулирование одной сферы отношений, поэтому доработать документ планируется в рамках подготовки его к рассмотрению во втором чтении.
Данные нормы изначально разрабатывались в России для учета и маркировки в том числе домашних питомцев.
Минсельхоз подготовит поправки в законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии".
Данным проектом в законодательство вводятся понятия маркировки и учета животных в России. Еще в ноябре прошлого года он был внесен правительством в Госдуму. Но в нынешней редакции касается только сельхозживотных. О том, что это будет исправлено, говорится в ответе Минсельхоза депутату, который обратился с этим вопросом к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.
"Минсельхоз является ответственным исполнителем по перечню поручений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным от 15 мая 2021 года, согласно которому необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие ведение учета домашних питомцев", — говорится в документе.
Отмечается, что и указанное поручение, и законопроект направлены на регулирование одной сферы отношений, поэтому доработать документ планируется в рамках подготовки его к рассмотрению во втором чтении.
Данные нормы изначально разрабатывались в России для учета и маркировки в том числе домашних питомцев.