Главным судьёй липецкого чемпионата по муай-тай стал легендарный боец

Наши земляки тоже не остались без медалей домашнего турнира.

На целый день Липецк превратился в столицу тайского бокса центральной части России: в открытом первенстве области во дворце спорта «Динамо» приняли участие 70 сильнейших бойцов не только из нашего региона, но и из Воронежа, Рязани, Орла и Калуги.

Статус турнира подчеркивала личность специально приглашённого главного судьи. Им стал Александр Насон, главный тренер нижегородской Академии муай-тай, в прошлом чемпион СНГ среди профессионалов, призер чемпионатов мира и Европы, проведший 21 бой на профессиональном ринге (18 побед в т.ч. 7 — нокаутом).





"Великий и ужасный" Насон



Тайский бокс считается одним из самых жёстких единоборств в мире из-за того, что в нём разрешены удары коленями и локтями. В Липецке он начал культивироваться сравнительно недавно после того, как ветеран спецназа Владимир Куприянов прошёл многомесячное обучение в Тайланде у родоначальников этого вида спорта, а затем открыл у нас первую секцию. Правда, пока занимающихся муай-тай липчан немного, поэтому даже в домашнем чемпионате наших взрослых бойцов было немного.

Тем не менее один из них Юрий Никишин добрался до пьедестала почета в самой тяжелой и, соответственно, престижной весовой категории — свыше 93 кг. Проведя два боя, наш земляк получил «серебряную» медаль.

В молодом виде спорта больше выступало наших юношей и соответственно здесь земляки чаще попадали в призёры.

Среди бойцов 14-15 лет победителем стал Никита Леснухин (до 45 кг), выигравший оба своих боя. В этой же возрастной группе липецкий парень с красивым старославянским именем Велияр Лаптев занял 2-е место в весе до 63,5 кг.

Среди бойцов 17-18 лет Юрий Никишин стал 2-м в супертяжёлой категории свыше 91 кг.





В турнире принимали участие и начинающие бойцы, для которых соревнования стали первым экзаменом в жизни.



Липецких победителей и призёров подготовили Владимир Куприянов и Михаил Давыдов.





Как сообщил GOROD48 Владимир Куприянов, в блишайшее время липецкие мастера муай-тай планируют принять участие в престижном турнире в Воронеже.