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«Красивые презентации, не более того»: в Липецком горсовете раскритиковали поддержку молодых бизнесменов

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#малый бизнес
«Красивые презентации, не более того»: в Липецком горсовете раскритиковали поддержку молодых бизнесменов

Члены постоянной депутатской комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства задали чиновникам несколько вопросов, на которые не получили ответов.  

Сегодня на профильной комиссии Липецкого горсовета начальник областного управления экономического развития Кирилл Дождиков рассказал депутатам о созданных в регионе условиях для развития предпринимательства среди молодежи. 

– Поддержка такого бизнеса у нас сосредоточена по принципу одного окна в Центре «Мой бизнес», – сказал Кирилл Дождиков.

Из слайдов, которые показал Кирилл Дождиков, следовало, что в прошлом году предпринимателям  оказали в Центре более 10 тысяч услуг. «Мой бизнес» предлагает участникам регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» консультации, обучение, льготную аренду, микрозаймы с минимальной процентной ставкой, продажи товаров и услуг через Интернет, участие в «бизнес-миссиях РФ за рубежом» (оказывается, есть такие!) и вывод товаров на экспорт. По проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» социально ориентированному бизнесу представляется грант до 500 тысяч рублей, Молодые предприниматели могут защитить дипломную работу в виде бизнес-проекта в РАНХиГС и ЛГТУ, стать участниками конкурсов «Лидер малого и среднего бизнеса», «Молодой предприниматель России».

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Кирилл Дождиков рассказал об историях успеха липецких предпринимателей, получателей грантов. Один из них организовал скалодром, его коллега – джунгли-парк. Так, мол, увлечения переросли в бизнес-проекты с социальной составляющей. В то же время Кирилл Дождиков признал, что с вовлеченностью молодежи в бизнес есть и проблемы:

– Споткнувшись в начале пути, человек может навсегда заречься быть бизнесменом. Одна из них – отсутствие решимости открыть свое дело.

Кирилл Дождиков сообщил, что для колеблющихся разработаны типовые решения для организации бизнеса, которые помогают понять, с чего начать, микрозаймы до полумиллиона рублей под 3-5% годовых. В помощь молодежи - проект «Наставничество начинающих предпринимателей»: успешные бизнесмены поддерживают тех, кто делает первые шаги. Помогают новичкам стать уверенными в своих силах краш-тесты их бизнес-планов.

Еще одной точкой роста молодых предпринимателей названо МБУ «Технопарк-Липецк». В прошлом году там оказано 700 консультаций, разработаны 350 бизнес-концепций, проведены десятки тренингов и семинаров. Департамент экономического развития мэрии в этом году внедрит обучающую программу «Навигатор инноватора» под эгидой Сколково. Всего четыре дня обучения – и предприниматель сможет снизить риск гибели своего проекта, получит возможность узнать о возможностях вывода своего товара или услуги на первые продажи, научится эффективно предлагать продукт целевым аудиториям.    

Однако сиропно-благостной картина была недолгой. А как вообще живет МБУ «Технопарк-Липецк»? – поинтересовался спикер горсовета Александр Афанасьев. В него уже вложили сотни миллионов бюджетных средств, а каков КПД от этого?   

Представители мэрии стушевались и пообещали ответить на этот вопрос попозже. Отмолчался и член Общественного Совета Владимир Мигита, отец липецкого технопарка, обещавший в свое время сделать его локомотивом развития городской экономики. Зато подала голос его «правнучка» на должности председатель департамента экономического развития администрации Липецка Юлия Полоскина: заброшенную территорию ЛТЗ готовят под создание индустриального парка. А это значит, что на строительство инфраструктуры под него скоро выделят новые сотни миллионов бюджетных средств.

– А сколько в Липецке молодежи, – спросил, очевидно, с каким-то прицелом депутат Игорь Подзоров.

Услышав, что под это определение попадает 110 тысяч человек, депутат поинтересовался, а почему в программах поддержки молодежного предпринимательства он с трудом насчитал тысячу?   
 
– Меры поддержки получает, соответственно, каждый сотый молодой горожанин. Что-то идет не так. Эффективность-то ваших программ в чем? Надо, чтобы мерами поддержки было охвачено не менее 10-15 человек на тысячу человек.

Кирилл Дождиков был вынужден признать правоту депутата. По его словам, меры поддержки сдерживают ограничения в финансах, выделенных на поддержку предпринимательства. Поэтому цель властей – точечная поддержка начинающих бизнесменов.

– Из тех людей, которые проучили гранты, сколько из них выстрелили, и кто не взлетел? – задал еще один вопрос Игорь Подзоров.

– Я возьму паузу, чтобы ответить на этот вопрос, – сказал Кирилл Дождиков.

А потом гневным спичем разродилась председатель депутатской комиссии Вера Урываева:

– Не буду далеко ходить, я всегда на своих примерах. Моя дочь, начинающий предприниматель, обращалась за получением поддержки. А потом сказала: «Есть ли бы я знала, мама, нафига мне это надо!» Когда она второй год получила средства гранта, ей поставили условие: нанять дополнительно еще сотрудников. Соответственно, им надо платить зарплату. Естественно, увеличились налоговые отчисления. И она говорит: «Я получила 500 тысяч, а заплатить мне пришлось 540. Я согласна, что это поддержка, но не из маминого ведь кармана!»

Вера Урываева попросила быть осторожнее с втягиванием молодежи в бизнес. Ведь после поддержки их придется отпустить в собственное плавание. Все ли останутся на плаву.

– Красивые презентации, не более того! Может, собрать стартаперов и с ними поговорить об их проблемах? Как им помочь? – завершила свое эмоциональное выступление Вера Урываева.
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#малый бизнес

Комментарии (18)

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А сколько дождиков заплатил за презентацию

9 минут назад
ведь деньги из наших карманов! тоже мне поддержку предпринимателей он делает))) что может поддержать человек, который сам никогда не был предпринимателем, а только работал на дядю
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Липчанка

18 минут назад
Житель города, правы на 1000 процентов!!!
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больше картинок, красивых и разных..

20 минут назад
самое лучшее время для бизнеса, а и предпринимательства было в СССР в конце 80х, когда ЦК КПСС инициировал коммерческие движение. никаких сборов и поборов, тепличные условия для бизнеса, при этом советский предприниматель был в основном производитель, а не спекулянт, а рост производства и прибыль может расти только * , на котором строится капитализм. нет спроса и дефицита, капитализм накрывается медным тазом глобального кризиса и нищетой населения посреди изобилия неликвида.что сегодня и происходит по всему миру.потому не корысть и нажива щагнавшие мир в тупик капитализма, а социализм гарантировал процветание и развитие общества социально выровненного восхождения. капитализм оказался утопией, разрешить проиворечия которого может как всегда только мировая война ,с унчтожением в мировом масштабе материальных ценностей и созданием их дефицита.
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ахах

24 минуты назад
Наконец-то депутат Урываева узнала, что налоги в России бывают больше чем прибыль.
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Молодой бизнесмен

26 минут назад
Я НЕФТЬ хочу качать! Поддержите меня!
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Любовь

29 минут назад
Да район тракторостроителей надо облогораживать, здесь живут молодые семьи, ветераны ,да и вообще рабочий народ, а то превратили в зону отчуждения!!!
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!

36 минут назад
Житель, А они ничего конкретного не умеют! Только ваять виртуальнй мир! И пудрить мозги!
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Красивые презентации

37 минут назад
У нас всегда красивыми презентациями славился департамент образования пока не развалил все образование.
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Андрей

38 минут назад
Житель города, золотые слова
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Жителю города

39 минут назад
Последние два предложения в вашем тексте удручают. Процессы стали необратимыми?
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