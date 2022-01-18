«Красивые презентации, не более того»: в Липецком горсовете раскритиковали поддержку молодых бизнесменов

Члены постоянной депутатской комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства задали чиновникам несколько вопросов, на которые не получили ответов.

Сегодня на профильной комиссии Липецкого горсовета начальник областного управления экономического развития Кирилл Дождиков рассказал депутатам о созданных в регионе условиях для развития предпринимательства среди молодежи.– Поддержка такого бизнеса у нас сосредоточена по принципу одного окна в Центре «Мой бизнес», – сказал Кирилл Дождиков.Из слайдов, которые показал Кирилл Дождиков, следовало, что в прошлом году предпринимателям оказали в Центре более 10 тысяч услуг. «Мой бизнес» предлагает участникам регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» консультации, обучение, льготную аренду, микрозаймы с минимальной процентной ставкой, продажи товаров и услуг через Интернет, участие в «бизнес-миссиях РФ за рубежом» (оказывается, есть такие!) и вывод товаров на экспорт. По проекту «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» социально ориентированному бизнесу представляется грант до 500 тысяч рублей, Молодые предприниматели могут защитить дипломную работу в виде бизнес-проекта в РАНХиГС и ЛГТУ, стать участниками конкурсов «Лидер малого и среднего бизнеса», «Молодой предприниматель России».Кирилл Дождиков рассказал об историях успеха липецких предпринимателей, получателей грантов. Один из них организовал скалодром, его коллега – джунгли-парк. Так, мол, увлечения переросли в бизнес-проекты с социальной составляющей. В то же время Кирилл Дождиков признал, что с вовлеченностью молодежи в бизнес есть и проблемы:– Споткнувшись в начале пути, человек может навсегда заречься быть бизнесменом. Одна из них – отсутствие решимости открыть свое дело.Кирилл Дождиков сообщил, что для колеблющихся разработаны типовые решения для организации бизнеса, которые помогают понять, с чего начать, микрозаймы до полумиллиона рублей под 3-5% годовых. В помощь молодежи - проект «Наставничество начинающих предпринимателей»: успешные бизнесмены поддерживают тех, кто делает первые шаги. Помогают новичкам стать уверенными в своих силах краш-тесты их бизнес-планов.Еще одной точкой роста молодых предпринимателей названо МБУ «Технопарк-Липецк». В прошлом году там оказано 700 консультаций, разработаны 350 бизнес-концепций, проведены десятки тренингов и семинаров. Департамент экономического развития мэрии в этом году внедрит обучающую программу «Навигатор инноватора» под эгидой Сколково. Всего четыре дня обучения – и предприниматель сможет снизить риск гибели своего проекта, получит возможность узнать о возможностях вывода своего товара или услуги на первые продажи, научится эффективно предлагать продукт целевым аудиториям.Однако сиропно-благостной картина была недолгой. А как вообще живет МБУ «Технопарк-Липецк»? – поинтересовался спикер горсовета Александр Афанасьев. В него уже вложили сотни миллионов бюджетных средств, а каков КПД от этого?Представители мэрии стушевались и пообещали ответить на этот вопрос попозже. Отмолчался и член Общественного Совета Владимир Мигита, отец липецкого технопарка, обещавший в свое время сделать его локомотивом развития городской экономики. Зато подала голос его «правнучка» на должности председатель департамента экономического развития администрации Липецка Юлия Полоскина: заброшенную территорию ЛТЗ готовят под создание индустриального парка. А это значит, что на строительство инфраструктуры под него скоро выделят новые сотни миллионов бюджетных средств.– А сколько в Липецке молодежи, – спросил, очевидно, с каким-то прицелом депутат Игорь Подзоров.Услышав, что под это определение попадает 110 тысяч человек, депутат поинтересовался, а почему в программах поддержки молодежного предпринимательства он с трудом насчитал тысячу?– Меры поддержки получает, соответственно, каждый сотый молодой горожанин. Что-то идет не так. Эффективность-то ваших программ в чем? Надо, чтобы мерами поддержки было охвачено не менее 10-15 человек на тысячу человек.Кирилл Дождиков был вынужден признать правоту депутата. По его словам, меры поддержки сдерживают ограничения в финансах, выделенных на поддержку предпринимательства. Поэтому цель властей – точечная поддержка начинающих бизнесменов.– Из тех людей, которые проучили гранты, сколько из них выстрелили, и кто не взлетел? – задал еще один вопрос Игорь Подзоров.– Я возьму паузу, чтобы ответить на этот вопрос, – сказал Кирилл Дождиков.А потом гневным спичем разродилась председатель депутатской комиссии Вера Урываева:– Не буду далеко ходить, я всегда на своих примерах. Моя дочь, начинающий предприниматель, обращалась за получением поддержки. А потом сказала: «Есть ли бы я знала, мама, нафига мне это надо!» Когда она второй год получила средства гранта, ей поставили условие: нанять дополнительно еще сотрудников. Соответственно, им надо платить зарплату. Естественно, увеличились налоговые отчисления. И она говорит: «Я получила 500 тысяч, а заплатить мне пришлось 540. Я согласна, что это поддержка, но не из маминого ведь кармана!»Вера Урываева попросила быть осторожнее с втягиванием молодежи в бизнес. Ведь после поддержки их придется отпустить в собственное плавание. Все ли останутся на плаву.– Красивые презентации, не более того! Может, собрать стартаперов и с ними поговорить об их проблемах? Как им помочь? – завершила свое эмоциональное выступление Вера Урываева.