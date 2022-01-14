НЛМК тестирует систему дистанционного управления железнодорожным транспортом

На Новолипецком металлургическом комбинате тестируют систему радиодистанционного управления (РДУ) локомотивом. Ее планируют внедрить на внутренних железнодорожных перевозках.

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РДУ позволяет машинисту выполнять все маневровые работы самостоятельно без помощника, контролируя процесс вне кабины тепловоза. Переносной пульт дублирует основные модули управления и оборудован дополнительными системами безопасности. Технические инновации ускоряют операции и позволяют повысить производительность труда.



В рамках пилотного проекта проверят общую работоспособность системы на шести железнодорожных участках НЛМК - агломерационного, доменных, конвертерных цехов, а также при перевозке слябов по маршруту между станциями Конвертерная 2 и Западная.



- После обработки всех данных об эффективности проекта, будет принято решение о его дальнейшем масштабировании на комбинате. Проект дистанционного управления - первый шаг к поэтапному внедрению на липецкой площадке беспилотных локомотивов, в том числе, на основе цифровых решений, - рассказал начальник участка эксплуатации локомотивов НЛМК Александр Ермохин.

