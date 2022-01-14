«Металлург» проведёт в Турции почти два месяца

На первым сбор "красно-черные" не взяли капитана команды.

Сегодня днём липецкий «Металлург» разобьёт тренировочный лагерь в Турции, первый сбор в тёплых краях пройдёт с 14 января до 1 февраля.

Липчане поселятся в пятизвёздочном отеле в Ларе-Кунду — городском округе Антальи, где помимо комфортабельных номеров, ресторанов, тренажерных залов, саун имеются несколько футбольных полей — как с натуральной травой, так и искусственных.

Как сообщил GOROD48 главный тренер Сергей Машнин, работа в Турции будет разбита на несколько циклов. Так, в первую неделю в день у «красно-чёрных» будет аж по три тренировки. Каждое утро будет начинаться с кросса вдоль берега Средиземного моря и зарядки на песке. Затем еще две тренировки на поле, посещение тренажёрного зала. С 24 января команда начнёт проводить контрольные игры.

Соперниками липчан по «товарнякам» станут: 21 января победитель первой лиги Казахстана «Аксу» из одноимённого города, 24 января СКА из Ростова-на-Дону, 28 января - «Чайка» (Песчанокопское). Оба российских клуба выступают в группе №1 второго дивизиона (бывший «Юг»), причём армейца стали победителями первого этапа, а «Чайка» отстала от них на два очка.

Матчи будут иметь подтекст: в СКА выступает известный воспитанник липецкого футбола Артём Федчук, которого летом руководство нашего клуба побоялось приглашать в «Металлург», а «Чайка» дважды претендовала на Владлена Бабаева — летом он покину её из-за принудительного понижения команды в классе за участие в договорных матчах, а зимой отказался переходить, выбрав «Металлург».

Завершат программу сбора липчане игрой с середняком второй по силе лиги Румынии «Чиксереда» из города Меркуря-Чук.

Состав «Металлурга» на сборе: вратари Давид Иканович, Александр Кобзев, Максим Матюша, защитники Илья Баульчев, Антон Белов, Александр Иваньков, Геннадий Киселёв, Дмитрий Редькович, Максим Сазонов, Дмитрий Сухарев, Константин Титов, полузащитники Владлен Бабаев, Вениамин Баязов, Роман Войдель, Юрий Завезён, Андрей Овчинников, Денис Поярков, Вадим Чёрный, Руслан Шаповалов, Михаил Яковлев, нападающие Артур Арустамян, Руслан Ахвледиани, Павел Долгов, Александр Кутьин.

Кроме того, в состав делегации вошли главный тренер Сергей Машнин, его помощники Сергей Первушин и Владимир Рогачёв, тренер по физподготовке Александр Харин, начальник команды Геннадий Коркин, администратор Виктор Кукин, врач Владимир Петров, массажист Николай Кузнецов.

Отметим, что все футболисты имеют контракты с «Металлургом», за исключением приглашенного на просмотр из дубля питерского «Зенита» 25-летнего нападающего Павла Долгова.

Три игрока команды не поехали в Турцию: нападающий Илья Глебов продолжает восстановление после операции на колене, а капитан команды Евгений Фролов и атакующий полузащитник Николай Иванников остались дома по решению тренерского штаба. Иванников после этого уже расторг контракт с «Металлургом».

С 7 февраля по 1 марта «Металлург» планирует отправиться на второй сбор в Турцию. Пока «красно-чёрные» занимают предпоследнее 19-е место в ФНЛ, чтобы не вылететь обратно во вторую лигу нужно подняться вверх, минимум, на три ступени. Сезон возобновится 6 марта, когда липчане примут дома столичное «Торпедо».



