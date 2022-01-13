Общество

59 минут назад

Власть обещала прислушаться к жителям «Европейского»

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#«Европейский» #застройка
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Власть обещала прислушаться к жителям «Европейского»

И больше уделить внимание объектам соцкультбыта.

Жители микрорайона «Европейский» встретились с представителями власти для обсуждения будущего территории, на которой планируется строительство двух жилых домов. Жители «Европейского» считают, что возведенные дома скажутся на социальной инфраструктуре района, кроме того уверенны – пустырь предназначался для строительства торгово-спортивного  центра.

Планы строительства двух домов, которые вызвали возмущение жителей «Европейского», были озвучены в декабре прошлого года. На общественных слушаниях предлагалось обсудить межевание территории, где ранее предполагалось строительство торгового центра с фитнес-клубом, как обещал застройщик в начале возведения района. Негодование жителей «Европейского» вылилось в социальные сети. 

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На встрече с представителями власти липчанин Александр Кальченко озвучил опасения жителей района: после сдачи домов население «Еропейского» увеличится, а мест в учреждениях дошкольного и школьного образования уже не хватает. 

- Такого не произойдет, ведь проект застройки микрорайона учитывает количество проживающих в нем людей, - ответил начальник управления архитектуры и строительства Липецкой области Антон Болгов.

По его словам, уже ведется подготовка заявки на выделение средств из федерального бюджета для строительства в микрорайоне еще одной школы на 1224 места.

Говорили на встрече и о парковках. Представители власти отметили, что новому проекту застройки в «Европейском» появится 4 202 мест для постоянного хранения транспорта и 762 места для временного. Правда, по старому проекту многоуровневые парковки были распределены по всему  микрорайону. Теперь же они оказались смещены в одну его часть.

Антон Болгов рассказал, что в проекте учтены сложившаяся застройка и нормы градостроительного законодательства. И дома планируется разместить на месте предполагаемого ранее к строительству спортивно-торгового центра. Кроме того, в районе планируется возведение поликлиники, рядом с ним – двух спортивных объектов, также на территории Европейского уже ведется строительство стадиона.

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- Нас сегодня интересуют даже не столько спортивные объекты, как культурные. Детям нужны кружки, они должны развиваться, но о Доме творчества сейчас даже разговора не идет, нам приходится возить детей по всему городу. Поэтому я предлагаю, пусть один из этих домов появится, но вместо второго нужно построить объект для тех же кружков, - заметила липчанка Ольга Богданова.

Встреча пролилась около часа. Чиновники обещали учесть все обоснованные замечания жителей «Европейского». О том, как они учтены, липчанам расскажут через месяц – на новой встрече.

Начальник ОБУ «Управление градостроительства Липецкой области» Виктория Катасонова, в свою очередь заявила о дальнейшем оповещении жителей города о строительных проектах через СМИ и социальные сети.

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- Мы получили много предложений. Несомненно, проект будет дорабатываться. Все изменения мы вместе посмотрим. Однозначно, мы будем увеличивать количество объектов соцкультбыта. Также будем пересматривать количество жилья в сторону уменьшения. По срокам строительства многоуровневых парковок мы отдельно переговорим с застройщиком и оповестим жителей, - поделилась по итогам встречи Виктория Катасонова.
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#«Европейский» #застройка
3

Комментарии (4)

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Хочу

5 минут назад
прочитать новость- мне подсовывают рекламу шубы, мне изделие из невинно убиенных зверьков задаром не нужно.
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На побегушках у застройщика

26 минут назад
Кто эти т.н. чиновники ? Откуда они взялись ?
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и че

28 минут назад
Кто то обещал не увеличивать пенсионный возраст....
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Константин

45 минут назад
Общать - не значит жениться )))))
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