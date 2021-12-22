Общество

56 минут назад

Жители «Европейского» выступили против строительства двух домов на месте спорткомплекса

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#проект межевания #«Европейский»
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Жители «Европейского» выступили против строительства двух домов на месте спорткомплекса

В социальных сетях начали появляться возражения по плану межевания микрорайона.

В социальных сетях публикуются сообщения жителей микрорайона «Европейский», которые выступают против внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 32-го и 33-го микрорайонов.
 
Этот проект опубликован на сайте департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка.  По проекту на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:310 планируется размещение двух многоэтажных  жилых домов (до 17 этажей) ориентировочно на 521 и 610 жильцов, предусмотрены подземные автостоянки.

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Жителей микрорайона возмущает, что незапланированные  ранее дома собираются построить  на территории, которая первоначальным планом отводилась под спортивный комплекс с бассейном и игровыми площадками. При этом они отмечают нехватку паковочных мест рядом с уже построенными домами.
 
«Строительство двух домов с численностью до 1100 человек приведет к негативным последствиям, которые наблюдаются на микрорайоне «Елецкий». В новых микрорайонах живут преимущественно молодые семьи с детьми, но секций для занятий творчеством в шаговой доступности от домов нет, не у всех родителей есть возможность каждый раз возить ребёнка на занятия в отдаленные районы. Плохая организация досуга подростков приводит к росту преступности среди несовершеннолетних», - говорится в сообщениях в социальных сетях.


 

Часть жителей «Европейского» предлагает или отменить изменения проекта планировки, или размежевать спорный участок на два. Один выделить для строительства жилого дома с паркингом ориентировочно на 400-450 машиномест (в расчет берется подземный и наземный паркинг), второй - под спортивно-досуговое учреждение для детей (спортивный центр, дом творчества, школу искусств и пр.).
 
В других постах жители «Европейского» в принципе выступают против увеличения числа домов, так как объекты социально инфраструктуры района, в том числе не построенные, не смогут обеспечить достаточно мест для всех желающих.
 
«Это касается каждого. Это каждому будет не хватать места в школе, садике, поликлинике. Это каждому будет не хватать места даже для кратковременной парковки у подъезда. Это ваша квартира будет стоить дешевле, так как расположена в районе с плотной застройкой», - пишет автор одного из постов.



В управлении строительства и архитектуры Липецкой области, куда обратился за комментариями GOROD48, изменения проекта планировки и проекта межевания  назвали способом развития территории.

«Проектной организацией проведен анализ перспективной застройки, а также объектов образования и спорта в границах «Европейского». По его результатам принято предварительное решение о размещении двух многоквартирных домов на месте предполагаемого ранее к строительству спортивно-торгового центра. Они будут обеспечены необходимыми согласно градостроительным нормам парковочными местами, внутриквартальными проездами и благоустройством.

Вместе с тем, для обеспечения жителей спортивными и прогулочными зонами, проектом предусмотрены строительство стадиона и обустройство парковой зоны в центре микрорайона. Кроме того, рядом с Европейским завершается возведение крытого футбольного манежа, а в парке «Молодежный» планируется строительство ледовой арены», - сообщили в управлении.

В управлении также напомнили, что, проект планировки «Европейского» отводит земельные участки под строительство поликлиники, четырех детских садов  и двух школ. При этом решение об утверждении проекта или его доработке будет принято только после выявления мнения липчан. 
«До 14 января 2022 года городским департаментом градостроительства и архитектуры проводятся общественные обсуждения. Свои замечания и предложения жители микрорайона могут направить в срок до 30 декабря 2021 года на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru или непосредственно в департамент по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206. Документация обо всех предполагаемых изменениях доступна по ссылке», - поторопили желающих высказаться по проекту планировки липчан в управлении строительства.
3 348
#проект межевания #«Европейский»
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Комментарии (3)

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Серж

19 минут назад
Что больше места ненашли? До ельца ещё места много стройте на здоровье
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Бордак

21 минуту назад
Кому нужен ваш стадион, главное денег побольше хватануть, вот в этом смысл жизни сейчас.
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111

24 минуты назад
Наивные! на микрорайоне "Победа" тоже не планировалось никаких "Инстепов", а сквер, но бабло решает все...
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