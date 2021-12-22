Общество
56 минут назад
Жители «Европейского» выступили против строительства двух домов на месте спорткомплекса
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В социальных сетях начали появляться возражения по плану межевания микрорайона.
В социальных сетях публикуются сообщения жителей микрорайона «Европейский», которые выступают против внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 32-го и 33-го микрорайонов.
Этот проект опубликован на сайте департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка. По проекту на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:310 планируется размещение двух многоэтажных жилых домов (до 17 этажей) ориентировочно на 521 и 610 жильцов, предусмотрены подземные автостоянки.
Жителей микрорайона возмущает, что незапланированные ранее дома собираются построить на территории, которая первоначальным планом отводилась под спортивный комплекс с бассейном и игровыми площадками. При этом они отмечают нехватку паковочных мест рядом с уже построенными домами.
«Строительство двух домов с численностью до 1100 человек приведет к негативным последствиям, которые наблюдаются на микрорайоне «Елецкий». В новых микрорайонах живут преимущественно молодые семьи с детьми, но секций для занятий творчеством в шаговой доступности от домов нет, не у всех родителей есть возможность каждый раз возить ребёнка на занятия в отдаленные районы. Плохая организация досуга подростков приводит к росту преступности среди несовершеннолетних», - говорится в сообщениях в социальных сетях.
Часть жителей «Европейского» предлагает или отменить изменения проекта планировки, или размежевать спорный участок на два. Один выделить для строительства жилого дома с паркингом ориентировочно на 400-450 машиномест (в расчет берется подземный и наземный паркинг), второй - под спортивно-досуговое учреждение для детей (спортивный центр, дом творчества, школу искусств и пр.).
В других постах жители «Европейского» в принципе выступают против увеличения числа домов, так как объекты социально инфраструктуры района, в том числе не построенные, не смогут обеспечить достаточно мест для всех желающих.
«Это касается каждого. Это каждому будет не хватать места в школе, садике, поликлинике. Это каждому будет не хватать места даже для кратковременной парковки у подъезда. Это ваша квартира будет стоить дешевле, так как расположена в районе с плотной застройкой», - пишет автор одного из постов.
В управлении строительства и архитектуры Липецкой области, куда обратился за комментариями GOROD48, изменения проекта планировки и проекта межевания назвали способом развития территории.
«Проектной организацией проведен анализ перспективной застройки, а также объектов образования и спорта в границах «Европейского». По его результатам принято предварительное решение о размещении двух многоквартирных домов на месте предполагаемого ранее к строительству спортивно-торгового центра. Они будут обеспечены необходимыми согласно градостроительным нормам парковочными местами, внутриквартальными проездами и благоустройством.
Вместе с тем, для обеспечения жителей спортивными и прогулочными зонами, проектом предусмотрены строительство стадиона и обустройство парковой зоны в центре микрорайона. Кроме того, рядом с Европейским завершается возведение крытого футбольного манежа, а в парке «Молодежный» планируется строительство ледовой арены», - сообщили в управлении.
В управлении также напомнили, что, проект планировки «Европейского» отводит земельные участки под строительство поликлиники, четырех детских садов и двух школ. При этом решение об утверждении проекта или его доработке будет принято только после выявления мнения липчан.
«До 14 января 2022 года городским департаментом градостроительства и архитектуры проводятся общественные обсуждения. Свои замечания и предложения жители микрорайона могут направить в срок до 30 декабря 2021 года на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru или непосредственно в департамент по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206. Документация обо всех предполагаемых изменениях доступна по ссылке», - поторопили желающих высказаться по проекту планировки липчан в управлении строительства.
Этот проект опубликован на сайте департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка. По проекту на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:310 планируется размещение двух многоэтажных жилых домов (до 17 этажей) ориентировочно на 521 и 610 жильцов, предусмотрены подземные автостоянки.
Жителей микрорайона возмущает, что незапланированные ранее дома собираются построить на территории, которая первоначальным планом отводилась под спортивный комплекс с бассейном и игровыми площадками. При этом они отмечают нехватку паковочных мест рядом с уже построенными домами.
«Строительство двух домов с численностью до 1100 человек приведет к негативным последствиям, которые наблюдаются на микрорайоне «Елецкий». В новых микрорайонах живут преимущественно молодые семьи с детьми, но секций для занятий творчеством в шаговой доступности от домов нет, не у всех родителей есть возможность каждый раз возить ребёнка на занятия в отдаленные районы. Плохая организация досуга подростков приводит к росту преступности среди несовершеннолетних», - говорится в сообщениях в социальных сетях.
Часть жителей «Европейского» предлагает или отменить изменения проекта планировки, или размежевать спорный участок на два. Один выделить для строительства жилого дома с паркингом ориентировочно на 400-450 машиномест (в расчет берется подземный и наземный паркинг), второй - под спортивно-досуговое учреждение для детей (спортивный центр, дом творчества, школу искусств и пр.).
В других постах жители «Европейского» в принципе выступают против увеличения числа домов, так как объекты социально инфраструктуры района, в том числе не построенные, не смогут обеспечить достаточно мест для всех желающих.
«Это касается каждого. Это каждому будет не хватать места в школе, садике, поликлинике. Это каждому будет не хватать места даже для кратковременной парковки у подъезда. Это ваша квартира будет стоить дешевле, так как расположена в районе с плотной застройкой», - пишет автор одного из постов.
В управлении строительства и архитектуры Липецкой области, куда обратился за комментариями GOROD48, изменения проекта планировки и проекта межевания назвали способом развития территории.
«Проектной организацией проведен анализ перспективной застройки, а также объектов образования и спорта в границах «Европейского». По его результатам принято предварительное решение о размещении двух многоквартирных домов на месте предполагаемого ранее к строительству спортивно-торгового центра. Они будут обеспечены необходимыми согласно градостроительным нормам парковочными местами, внутриквартальными проездами и благоустройством.
Вместе с тем, для обеспечения жителей спортивными и прогулочными зонами, проектом предусмотрены строительство стадиона и обустройство парковой зоны в центре микрорайона. Кроме того, рядом с Европейским завершается возведение крытого футбольного манежа, а в парке «Молодежный» планируется строительство ледовой арены», - сообщили в управлении.
В управлении также напомнили, что, проект планировки «Европейского» отводит земельные участки под строительство поликлиники, четырех детских садов и двух школ. При этом решение об утверждении проекта или его доработке будет принято только после выявления мнения липчан.
«До 14 января 2022 года городским департаментом градостроительства и архитектуры проводятся общественные обсуждения. Свои замечания и предложения жители микрорайона могут направить в срок до 30 декабря 2021 года на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru или непосредственно в департамент по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, д. 1, каб. 206. Документация обо всех предполагаемых изменениях доступна по ссылке», - поторопили желающих высказаться по проекту планировки липчан в управлении строительства.
3 348
Серж
Бордак
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