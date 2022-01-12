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ЛГТУ выполнил план по вакцинации студентов

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#вакцинация #студенты #коронавирус
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ЛГТУ выполнил план по вакцинации студентов

Занятия продолжаются в очном формате.

В Липецком государственном техническом университете выполнили план по вакцинации студентов от COVID-19. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе вуза, добровольную вакцинацию прошел 81% учащихся. С остальными продолжается информационно-разъяснительная работа. ЛГТУ сохраняется прежний пропускной режим: все студенты занимаются очно и допускаются в университет.

Напомним, к 30 декабря 2021 года каждое учреждение профессионального образования должно достичь 80%-ной вакцинации среди учащихся. Это требование было установлено главным санитарным врачом региона Владимиром Бондаревым. Другой крупный липецкий вуз — педагогический университет — выполнил план по вакцинации раньше. К середине декабря 86% студентов Липецкого государственного педагогического университета им.П.П. Семенова-Тян-Шанкого прошли вакцинацию от COVID-19.

26 ноября главный государственный санитарный врач по Липецкой области Владимир Бондарев обновил свое постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим показаниям. Если раньше обязательную вакцинацию от COVID-19 должны были пройти не менее 80% сотрудников организаций разных отраслей, то с конца осени управление Роспотребнадзора ввело  требование об обязательной вакцинации студентов и граждан от 60 лет. Отказаться от прививки смогут только те, кто имеет противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. 
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#вакцинация #студенты #коронавирус
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Комментарии (3)

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Бюджетник

32 минуты назад
Вот не надо народ злить о добровольной вакцинации
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деградируем дальше по всем параметрам

55 минут назад
добровольно-ПРИНУДИТЕЛЬНО и под страхом увольнением. и как скотов отсчитали поголовно о выполнение плана! медаль им не хватает за заслуги: лакей 3 степени!
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Маразм

55 минут назад
Народ вместо крыс испытывает вакцину от коронавируса.
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