Общество
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ЛГТУ выполнил план по вакцинации студентов
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Занятия продолжаются в очном формате.
В Липецком государственном техническом университете выполнили план по вакцинации студентов от COVID-19. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе вуза, добровольную вакцинацию прошел 81% учащихся. С остальными продолжается информационно-разъяснительная работа. ЛГТУ сохраняется прежний пропускной режим: все студенты занимаются очно и допускаются в университет.
Напомним, к 30 декабря 2021 года каждое учреждение профессионального образования должно достичь 80%-ной вакцинации среди учащихся. Это требование было установлено главным санитарным врачом региона Владимиром Бондаревым. Другой крупный липецкий вуз — педагогический университет — выполнил план по вакцинации раньше. К середине декабря 86% студентов Липецкого государственного педагогического университета им.П.П. Семенова-Тян-Шанкого прошли вакцинацию от COVID-19.
26 ноября главный государственный санитарный врач по Липецкой области Владимир Бондарев обновил свое постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим показаниям. Если раньше обязательную вакцинацию от COVID-19 должны были пройти не менее 80% сотрудников организаций разных отраслей, то с конца осени управление Роспотребнадзора ввело требование об обязательной вакцинации студентов и граждан от 60 лет. Отказаться от прививки смогут только те, кто имеет противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Напомним, к 30 декабря 2021 года каждое учреждение профессионального образования должно достичь 80%-ной вакцинации среди учащихся. Это требование было установлено главным санитарным врачом региона Владимиром Бондаревым. Другой крупный липецкий вуз — педагогический университет — выполнил план по вакцинации раньше. К середине декабря 86% студентов Липецкого государственного педагогического университета им.П.П. Семенова-Тян-Шанкого прошли вакцинацию от COVID-19.
26 ноября главный государственный санитарный врач по Липецкой области Владимир Бондарев обновил свое постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим показаниям. Если раньше обязательную вакцинацию от COVID-19 должны были пройти не менее 80% сотрудников организаций разных отраслей, то с конца осени управление Роспотребнадзора ввело требование об обязательной вакцинации студентов и граждан от 60 лет. Отказаться от прививки смогут только те, кто имеет противопоказания к вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
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