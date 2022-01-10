Липецкая вечЁрка: замерзшая в сугробе, разбившийся мальчик и едва не утонувшая в ванной девочка

Сегодня, 10 января, GOROD48 сообщил о разбившемся на «ватрушке» подростке в Ельце и едва не утонувшей в ванне годовалой девочке в Липецке, а также о первом в этом году смерти от обморожения.

Сегодня GOROD48 сообщил сразу о трех ЧП с детьми в 10-дневные выходные.– на горке в районе парка 40-летия Октября. Один ребенок госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи состояние мальчика оценивают как стабильно тяжелое.

В минувшую субботу «Годовалая девочка захлебнулась в ванне» квартиры жилого дома на улице Опытной в Липецке. К счастью, не насмерть: первую помощь дочери оказала мать, затем ребенка доставили в больницу . А вчера «Семимесячная девочка пострадала в ДТП под Лебедянью». Жива и она.

Сегодня утром в редакцию GOROD48 обратилась многодетная мать и сообщила о новой напасти: по дороге в школу ее сына напугал мужчина с ножом. Ее сын рассказал неадекватном человеке, который крикнул ему: «Стоять!» Мальчик уверяет, что вооруженный незнакомец преследовал его до новостроек микрорайона «Европейский». Мужчина с татуированным лицом и длинными волосами был одет в черные рваные джинсы и грязную куртку бежевого цвета. Сотрудники полиции начали проверку этой жуткой истории.

– Да нельзя людям давать такие длинные выходные! Судя по новостям, люди начинают сходить с ума, – подписалась под этой историей наша читательница Катя.

Действительно, люди сходили с ума. «Тогда считать мы стали раны, товарищей считать». Эта строка из лермонтовского «Бородино» наглядно иллюстрирует итоги длительных новогодних выходных (см. «Итоги новогодних выходных: погибший полицейский, три убийства и четверо сгоревших в пожарах»). Однако первый рабочий день 2022 года дополнил список ЧП и криминальных новостей.

Так, нашелся исчезнувший 1 января в Тюменской области 44-летний водитель-профессионал Михаил Сканцев, чья фура исчезла с радаров в первый день нового года. К сожалению, «Пропавший липецкий дальнобойщик найден мертвым» в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского АО. Липчанина убили. Возможно, вскоре мы узнаем о мотивах преступления. А в областном ожоговом центре GOROD48 рассказали о том, что «В Липецке женщина насмерть замёрзла на улице» – в больницу ее доставили уже в состоянии клинической смерти. Это – первый за зиму летальный случай смерти от переохлаждения. Еще трое попали на лечение с серьезными обморожениями, грозящими инвалидностью.

– Раньше можно было в любой подъезд зайти и обогреться у радиатора отопления, а сейчас все подъезды с домофонами, так просто не войдешь. Вот и замерзают люди прямо на улице, как в блокадном Ленинграде! – отписался под этой новостью один из читателей.

Но можно ж еще и меньше пить! Но нет, « За праздники трое липчан впали в алкогольную кому и 19 словили «белочку»! А вообще в эти длинные выходные в областной наркодиспансер попали почти 300 человек. Медики рады уже хотя бы тому, что в эти праздники спасли всех своих пациентов. А вот 39-летний житель общежития по улице Космонавтов, 88 в Липецке погиб, выпав 5 января из окна на улицу. В правоохранительных органах констатировали: «Найденный мертвым у общежития мужчина несколько дней употреблял алкоголь и наркотики».

– Год тигра, год тигра! Да у нас каждый год – год белки! – резонно заметил один наш читатель.