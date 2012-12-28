39-летний липчанин перевёл деньги за шины мошенникам

А 72-летний пенсионер пытался заработать на инвестициях.

28 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 39-летний липчанин. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 20 по 28 августа он переписывался в мессенджере с продавцом шин для грузового автомобиля и в конце концов перевёл ему 95 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.В Чаплыгинском округе в тот же день в полицию обратился 72-летний пенсионер, который с 30 июля по 24 августа пытался заработать на инвестициях и отправил мошенникам 84 000 рублей.А 29 августа в Липецком округе заявила о мошенничестве 40-летняя женщина. Она пыталась сохранить свои накопления и избежать уголовной ответственности и перевела на несколько указанных ей счетов 100 000 рублей.