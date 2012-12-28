Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Систему заправки по чётным и нечётным числам в Липецкой области отменят
Общество
Липецкая красавица – одна из самых быстрых в стране
Спорт
Сегодня в Липецке: последний день лета и бензиновый рай
Общество
Красный уровень пришёл в Липецкую область
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +28
Общество
Ночью над областью сбиты БПЛА
Происшествия
Девушка с тяжёлыми кулаками из Усмани стала призёром первенства Европы
Спорт
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Курьер мошенников оставил себе 220 000 рублей обманутой женщины
Происшествия
Липецкий гребец на байдарке выиграл первенство России и выполнил норматив мастера спорта
Спорт
Читать все
Красный уровень пришёл в Липецкую область
Происшествия
Проректора ЕГУ Евгению Герасимову оштрафовали на 100 000 рублей за мошенничество
Происшествия
Сегодня в Липецке: последний день лета и бензиновый рай
Общество
Курьер мошенников оставил себе 220 000 рублей обманутой женщины
Происшествия
Гнедой красавчик Виллис принёс успех
Спорт
Елецкие дзюдоисты почтили медалями память известного тренера
Спорт
70-летний мужчина утонул в Грязинском округе
Происшествия
39-летний липчанин перевёл деньги за шины мошенникам
Происшествия
Ракетная опасность объявлена в области
Происшествия
Ночью над областью сбиты БПЛА
Происшествия
Читать все
Происшествия
20
26 минут назад

39-летний липчанин перевёл деньги за шины мошенникам

А 72-летний пенсионер пытался заработать на инвестициях.

28 августа в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 39-летний липчанин. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 20 по 28 августа он переписывался в мессенджере с продавцом шин для грузового автомобиля и в конце концов перевёл ему 95 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

В Чаплыгинском округе в тот же день в полицию обратился 72-летний пенсионер, который с 30 июля по 24 августа пытался заработать на инвестициях и отправил мошенникам 84 000 рублей.

А 29 августа в Липецком округе заявила о мошенничестве 40-летняя женщина. Она пыталась сохранить свои накопления и избежать уголовной ответственности и перевела на несколько указанных ей счетов 100 000 рублей.

мошенничество
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить