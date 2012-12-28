Происшествия
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26 минут назад
39-летний липчанин перевёл деньги за шины мошенникам
А 72-летний пенсионер пытался заработать на инвестициях.
В Чаплыгинском округе в тот же день в полицию обратился 72-летний пенсионер, который с 30 июля по 24 августа пытался заработать на инвестициях и отправил мошенникам 84 000 рублей.
А 29 августа в Липецком округе заявила о мошенничестве 40-летняя женщина. Она пыталась сохранить свои накопления и избежать уголовной ответственности и перевела на несколько указанных ей счетов 100 000 рублей.
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