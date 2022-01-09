Спорт

сегодня, 20:11

Семимесячная девочка пострадала в ДТП под Лебедянью

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#ДТП #Лебедянь
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Семимесячная девочка пострадала в ДТП под Лебедянью

Девочка была доставлена в областную больницу.

В Лебедянском районе на 57 километре дороги «Липецк-Данков» в 14.50 столкнулись «Хендай Солярис» и фургон «Ивеко».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 31-летняя водитель «Хендай» не пропустила при повороте «Ивеко», за рулем которого сидел 21-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадала семимесячная пассажирка автомобиля Хендай». Девочка была доставлена в областную больницу. Обстоятельства происшествия уточняются, - отметили в пресс-службе ведомства.
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#ДТП #Лебедянь
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Комментарии (1)

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парторг

9 минут назад
21-летний за рулем Ивеко....,в СССР такого не было....
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