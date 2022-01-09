Семимесячная девочка пострадала в ДТП под Лебедянью

Девочка была доставлена в областную больницу.

В Лебедянском районе на 57 километре дороги «Липецк-Данков» в 14.50 столкнулись «Хендай Солярис» и фургон «Ивеко».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 31-летняя водитель «Хендай» не пропустила при повороте «Ивеко», за рулем которого сидел 21-летний мужчина.



- В результате ДТП пострадала семимесячная пассажирка автомобиля Хендай». Девочка была доставлена в областную больницу. Обстоятельства происшествия уточняются, - отметили в пресс-службе ведомства.

