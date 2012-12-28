В Липецкой области сухо и до +28

Лето задержится в Липецкой области.





Среднесуточные температуры составят 18-20 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, ночью 4-9 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14, днем от +23 до +28.





В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.





День 31 августа стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 1 градус тепла.

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области сохранится влияние уходящего на восток антициклона, существенных осадков не ожидается. Лишь 1 сентября к региону приблизятся фронты очередного циклона со Скандинавии, которые могут принести местами небольшой дождь.