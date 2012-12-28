Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Общество
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40 минут назад
В Липецкой области сухо и до +28
Лето задержится в Липецкой области.
Среднесуточные температуры составят 18-20 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, ночью 4-9 м/сек, днем 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14, днем от +23 до +28.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.
День 31 августа стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1966 году – 1 градус тепла.
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