Систему заправки по чётным и нечётным числам в Липецкой области отменят

Завтра шанс залить бензин в бак появится у всех.

В Правительстве Липецкой области сообщили, что 31 августа на автозаправках региона смогут залить топливо абсолютно все автомобилисты, без разделения на чётный и нечётные номера.Невиданную щедрость объяснили справедливостью – чтобы не получилось два нечётных дня подряд, ведь 1 сентября заправляться на АЗС смогут автомобилисты, номера машин которых начинаются с цифр 1,3,5, 7 и 9.Таким образом, «чёт/нечёт» исчезнет в регионе только на один день.А с 1 сентября порядок реализации топлива на АЗС Газпрома, Лукойла, Teboil и Роснефти станет привычным.