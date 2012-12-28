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Общество
750
49 минут назад
7

Систему заправки по чётным и нечётным числам в Липецкой области отменят

Завтра шанс залить бензин в бак появится у всех.

В Правительстве Липецкой области сообщили, что 31 августа на автозаправках региона смогут залить топливо абсолютно все автомобилисты, без разделения на чётный и нечётные номера.

Невиданную щедрость объяснили справедливостью – чтобы не получилось два нечётных дня подряд, ведь 1 сентября заправляться на АЗС смогут автомобилисты, номера машин которых начинаются с цифр 1,3,5, 7 и 9.

Таким образом, «чёт/нечёт» исчезнет в регионе только на один день.

А с 1 сентября порядок реализации топлива на АЗС Газпрома, Лукойла, Teboil и Роснефти станет привычным.
Бензин
заправка
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
?
8 минут назад
Нет бензина 95 на Лукойле и Тебойле, когда будет бензин??? Школа ничинается.
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65+
16 минут назад
До выборов придётся ждать потом сделают бензин от 100 р и очереди сами рассосутся !
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Есть люди,
24 минуты назад
которые лучше бы (для себя самих) пересели бы на велосипеды
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Злой.
29 минут назад
Недельку надо ещё подождать. Что бы через две опять не вводить.
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Гость
31 минуту назад
так скоро станет привычным в понедельник-свет. вторник -вода. среда газ . четверг -колбаса. пятница -интернет. суббота ,воскресенье -выходной
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Нет
21 минуту назад
Суббота- субботник, воскресенье- воскресник.
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наталья
45 минут назад
если он будет в наличие
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