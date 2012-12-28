Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Общество
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49 минут назад
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Систему заправки по чётным и нечётным числам в Липецкой области отменят
Завтра шанс залить бензин в бак появится у всех.
Невиданную щедрость объяснили справедливостью – чтобы не получилось два нечётных дня подряд, ведь 1 сентября заправляться на АЗС смогут автомобилисты, номера машин которых начинаются с цифр 1,3,5, 7 и 9.
Таким образом, «чёт/нечёт» исчезнет в регионе только на один день.
А с 1 сентября порядок реализации топлива на АЗС Газпрома, Лукойла, Teboil и Роснефти станет привычным.
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