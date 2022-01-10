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В новогодние праздники COVID-19 убил в Липецкой области 71 человека

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#коронавирус
В новогодние праздники COVID-19 убил в Липецкой области 71 человека

В среднем, в сутки от ковида в регионе умирали по семь больных. 

С 31 декабря по 9 января в Липецкой области выявлены 1076 новых случаев COVID-19. В среднем за сутки – по 107 заболевших. Динамика заболеваемости, таким образом, обнадеживающая. 

За это же время в регионе от ковида, по официальным данным, умер 71 человек. В среднем, по семь человек в сутки. По данным агрегаторов, в Липецкой области умирает от коронавирусной инфекции 34 человека на 1000 инфицированных. 

С начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 заболели 85 085 человек, 78 603 из них выздоровели, 2 875 человек от болезни умерли.
3 731
#коронавирус

Комментарии (3)

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25 минут назад
А от других болезней сколько, соглашусь, других болезней больше не существует. Каждый день доблят и долбят об этом, как сваи вколачивают.
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Ч

27 минут назад
" А от других болезней сколько " , я бы написал " пишете " .
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А от других болезней сколько

44 минуты назад
Или вы пишите только про прибыльные болезни??
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