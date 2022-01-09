Происшествия

сегодня, 12:00

Пропавшую девушку вернули родителям

13 3413
#без вести пропавшие
Пропавшую девушку вернули родителям

17-летння селянка не сообщила никому о своей поездке в Воронежскую область.

Пропавшую 7 января 17-летнюю девушку из села Казинка Грязинского района Липецкой области вернули родителям. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Ранее она была найдена в Воронежской области у родственников. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

- Сотрудники полиции выяснят причины данного происшествия, - отменили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, что липчанка ушла из дома 7 января и не выходила на связь с родителями. Это вызвало беспокойство и заявление о пропаже в полицию с дальнейшим привлечением к поискам волонтеров.
13 3413
#без вести пропавшие

Комментарии (13)

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Житель

10 минут назад
Избалованная мажорка.
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Патриот

14 минут назад
Боролась против коррупции наверное в Воронежской области..
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Гость

36 минут назад
Все это происходит потому что ей не сделали прибивку от ковидлы.
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Кенс

51 минуту назад
Многие двуногие - людми то не являются. Так, организмы какие то. Ипульсами живут, гормонами.
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Подружка

56 минут назад
После сауны могут быть покраснения
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Татьяна

56 минут назад
Не надо ругать, нужно действовать уговорами. Девочка хорошая, нужно её понять. Не знаем что произошло до ухода из дома, может недопонимание со стороны родных.
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Гость

сегодня, 12:31
Голову оторвать за то что не предупредила родителей. Слава Богу жива.
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Швондер

сегодня, 12:21
гулящая, путь начала, на стерелизацию нужно
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Алкан с ЛТЗ

сегодня, 12:17
Залетела?
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Город 48

сегодня, 12:14
Слава Богу нашлась, жива
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