Пропавшую девушку вернули родителям

17-летння селянка не сообщила никому о своей поездке в Воронежскую область.

Пропавшую 7 января 17-летнюю девушку из села Казинка Грязинского района Липецкой области вернули родителям. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Ранее она была найдена в Воронежской области у родственников. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.



- Сотрудники полиции выяснят причины данного происшествия, - отменили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Напомним, что липчанка ушла из дома 7 января и не выходила на связь с родителями. Это вызвало беспокойство и заявление о пропаже в полицию с дальнейшим привлечением к поискам волонтеров.

