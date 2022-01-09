Общество

15 минут назад

За сутки от COVID-19 умерли девять человек

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#коронавирус #статистика
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За сутки от COVID-19 умерли девять человек

Из ранее заболевших выздоровели 88 человек. 

За минувшие сутки в Липецкой области от коронавирусной инфекции умерли восемь человек, подтверждены 118 новых случаев инфекции. Из ранее заболевших выздоровели 88 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 заболели 85 085 человек, 78 603 из них выздоровели, 2 875 человек от болезни умерли.

В России за сутки подтверждены 16 246 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 20 751 человек из ранее заболевших, умерли от коронавирусной инфекции 763 человека.
 
С начала эпидемии в России подтверждены 10 650 849 случаев инфицирования коронавирусом. 9 686 912 из заболевших выздоровели, умерли от инфекции 316 163 человека.
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#коронавирус #статистика
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