За сутки от COVID-19 умерли девять человек

Из ранее заболевших выздоровели 88 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области от коронавирусной инфекции умерли восемь человек, подтверждены 118 новых случаев инфекции. Из ранее заболевших выздоровели 88 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.



С начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 заболели 85 085 человек, 78 603 из них выздоровели, 2 875 человек от болезни умерли.



В России за сутки подтверждены 16 246 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 20 751 человек из ранее заболевших, умерли от коронавирусной инфекции 763 человека.



С начала эпидемии в России подтверждены 10 650 849 случаев инфицирования коронавирусом. 9 686 912 из заболевших выздоровели, умерли от инфекции 316 163 человека.

