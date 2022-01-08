В мире
сегодня, 10:31
Британский врач назвал головную боль и насморк основными симптомами омикрон-штамма коронавируса
Британский доктор считает главными три массовых симптома — головную боль, насморк и боль в горле.
Британский врач Клэр Стивс сообщила, что головная боль, насморк и боль в горле являются наиболее распространёнными симптомами заболевания омикрон-штаммом коронавируса, - пишет британское издание Express.
Она также призвала правительство Великобритании как можно скорее включить эти симптомы в официальный перечень симптомов коронавирусной инфекции.
Доктор Клэр Стивс, которая является одним из разработчиков приложения для отслеживания симптомов коронавируса ZOE Covid Study, оценила последние сведения о заболеваемости в Великобритании. Сейчас в королевстве доминирует штамм "Омикрон". По ее словам, классические признаки коронавирусной инфекции у людей теперь гораздо менее распространены, и примерно 75% симптомов ассоциируются с нетяжелой простудой.
Она считает, что омикрон-штамм вызывает более легкую форму заболевания. Исследования его особенностей еще идут, но ранние данные подтверждают: этот вариант вируса не действует на легкие так же разрушительно, как Дельта-штамм и его предшественники, - пишет "МедикФорум".
Данные обнадеживают, но не должны вызывать самоуспокоенность. Повышенная заразность варианта означает гораздо больше случаев, что может привести к перегрузке больниц,- отметила врач.
Другими симптомами омикрон-штамма медики называют сильную усталость, першение в горле, повышенную температуру, мозговой туман, ночную потливость, ломоту в теле.
Она также призвала правительство Великобритании как можно скорее включить эти симптомы в официальный перечень симптомов коронавирусной инфекции.
Доктор Клэр Стивс, которая является одним из разработчиков приложения для отслеживания симптомов коронавируса ZOE Covid Study, оценила последние сведения о заболеваемости в Великобритании. Сейчас в королевстве доминирует штамм "Омикрон". По ее словам, классические признаки коронавирусной инфекции у людей теперь гораздо менее распространены, и примерно 75% симптомов ассоциируются с нетяжелой простудой.
Она считает, что омикрон-штамм вызывает более легкую форму заболевания. Исследования его особенностей еще идут, но ранние данные подтверждают: этот вариант вируса не действует на легкие так же разрушительно, как Дельта-штамм и его предшественники, - пишет "МедикФорум".
Данные обнадеживают, но не должны вызывать самоуспокоенность. Повышенная заразность варианта означает гораздо больше случаев, что может привести к перегрузке больниц,- отметила врач.
Другими симптомами омикрон-штамма медики называют сильную усталость, першение в горле, повышенную температуру, мозговой туман, ночную потливость, ломоту в теле.