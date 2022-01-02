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Три человека погибли из-за непогоды в Египте
В Египте в результате непогоды погибли три человека, в шести провинциях введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Атмосферный фронт вызвал проливные дожди и сильные туманы в большинстве районов страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Al Youm As Sabi.
В воскресенье, которое станет первым рабочим днем после новогодних праздников, отменены занятия в школах. Власти повсеместно усилили меры безопасности.
По данным министерства здравоохранения и народонаселения республики, три человека погибли в результате происшествий, спровоцированных непогодой. Так, сообщил официальный представитель Минздрава Хусам Абдель Гаффар, мужчина погиб в провинции Кафр-эш-Шейх от удара электрическим током, прикоснувшись к мокрым проводам. Еще один человек стал жертвой автоаварии на скользкой дороге. После дождя в Александрии рухнул двухэтажный дом, из-под завалов извлекли одного погибшего.
В Хургаде на востоке Египта 1 января выпал град. Ледяные горошины размером в пару сантиметров покрыли пляжи курортного города. Пелена града толщиной в несколько сантиметров покрыла балконы и террасы домов и отелей.
В воскресенье, которое станет первым рабочим днем после новогодних праздников, отменены занятия в школах. Власти повсеместно усилили меры безопасности.
По данным министерства здравоохранения и народонаселения республики, три человека погибли в результате происшествий, спровоцированных непогодой. Так, сообщил официальный представитель Минздрава Хусам Абдель Гаффар, мужчина погиб в провинции Кафр-эш-Шейх от удара электрическим током, прикоснувшись к мокрым проводам. Еще один человек стал жертвой автоаварии на скользкой дороге. После дождя в Александрии рухнул двухэтажный дом, из-под завалов извлекли одного погибшего.
В Хургаде на востоке Египта 1 января выпал град. Ледяные горошины размером в пару сантиметров покрыли пляжи курортного города. Пелена града толщиной в несколько сантиметров покрыла балконы и террасы домов и отелей.