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сегодня, 15:31
Три человека пострадали в драке в Новой Москве
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В Новой Москве произошла массовая потасовка, завершившаяся поножовщиной. Об этом сообщают "Известия".
Конфликт в Новой Москве произошел между четырьмя мужчинами. Два человека получили повреждения, одному помощь оказана на месте, другой госпитализирован.
По предварительным данным, словесный конфликт начался во время распития спиртных напитков и продолжался больше часа. Всего в потасовке пострадали три человека, среди них — два брата. Один из пострадавших госпитализирован с ножевым ранением.
Еще одного из пострадавших спасла сотрудница букмекерской конторы подошла к раненому и помогла обработать рану, полив водкой во избежание заражения. Момент попал в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина в блестящем платье подходит к мужчине, который держится за окровавленный бок, и выливает содержимое графина.
Конфликт в Новой Москве произошел между четырьмя мужчинами. Два человека получили повреждения, одному помощь оказана на месте, другой госпитализирован.
По предварительным данным, словесный конфликт начался во время распития спиртных напитков и продолжался больше часа. Всего в потасовке пострадали три человека, среди них — два брата. Один из пострадавших госпитализирован с ножевым ранением.
Еще одного из пострадавших спасла сотрудница букмекерской конторы подошла к раненому и помогла обработать рану, полив водкой во избежание заражения. Момент попал в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина в блестящем платье подходит к мужчине, который держится за окровавленный бок, и выливает содержимое графина.
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Низом