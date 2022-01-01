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сегодня, 15:31

Три человека пострадали в драке в Новой Москве

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В Новой Москве произошла массовая потасовка, завершившаяся поножовщиной. Об этом сообщают "Известия".

Конфликт в Новой Москве произошел между четырьмя мужчинами. Два человека получили повреждения, одному помощь оказана на месте, другой госпитализирован.

По предварительным данным, словесный конфликт начался во время распития спиртных напитков и продолжался больше часа. Всего в потасовке пострадали три человека, среди них — два брата. Один из пострадавших госпитализирован с ножевым ранением.

Еще одного из пострадавших спасла сотрудница букмекерской конторы подошла к раненому и помогла обработать рану, полив водкой во избежание заражения. Момент попал в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина в блестящем платье подходит к мужчине, который держится за окровавленный бок, и выливает содержимое графина.


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Комментарии (1)

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Низом

3 минуты назад
Азартные игры опьянение напитки гадания на стрелах это деяния сатаны кто хочет в аду гореть вечно пускай делает это их выбор
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