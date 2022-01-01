сегодня, 14:21
В Липецкой области небольшой снег и до -8
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тыловой части циклона – временами пройдет снег различной интенсивности. Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 и 4 января – 7-9 градусов мороза, что в пределах нормы, 3 января – 12-13 градусов мороза, что на 4 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью составит от -7 до -9 градусов, днем будет от -5 до -7 градусов.
День 2 января стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году – 27 градусов мороза.
Вася
Эксперт